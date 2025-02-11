Хирурги спасли шестимесячную девочку с декстрокардией

Хирурги Центра высоких медицинских технологий Минздрава России провели уникальную операцию грудному ребенку с тяжелым пороком сердца и редкой врожденной аномалией. У полугодовалой девочки был критический врожденный комбинированный порок сердца — летальность при таком заболевании крайне высока, ребенок мог не дожить даже до года. Операцию проводили на открытом сердце с искусственным кровообращением.

Диагноз девочке поставили в возрасте полутора месяцев. Во время осмотра врач обнаружил сильные шумы в сердце. Проведенное исследование выявило наличие критического врожденного порока сердца — это состояние, сопровождающееся развитием критических состояний в ближайшие часы или сутки после рождения, а в ряде случаев немного позже. По некоторым данным, до 90% новорожденных с таким пороком сердца не доживают до возраста одного года.

У ребенка также была обнаружена редкая врожденная аномалия — сердце располагалось справа, а не слева, как у большинства людей. Кроме того, нетипично было расположены и желудочки сердца: правый желудочек накрывал левый сверху, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Ребенка из Калужской области направили в ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий Министерства здравоохранения РФ, который находится в Калининградской области.

« М е д л и т ь в д а н н о м с л у ч а е н е л ь з я . Л е т а л ь н о с т ь п р и т а к о м в р о ж д е н н о м п о р о к е к г о д у ж и з н и с о с т а в л я е т 8 0 % . П о э т о м у м ы п р и г л а с и л и р е б е н к а с м а м о й в ц е н т р м а к с и м а л ь н о о п е р а т и в н о .

Исходя из анатомических особенностей маленькой пациентки, врачи разработали специальную тактику проведения операции. Операция длилась пять часов и прошла успешно.

« Т а к ж е с л о ж н ы е к о р о н а р н ы е а р т е р и и . У с т ь е к о р о н а р н о й а р т е р и и о т х о д и л о о т п е р е д н е й с т е н к и а о р т ы . П о э т о м у п р и п р о в е д е н и и о п е р а ц и и н а м н у ж н о б ы л о у ч е с т ь в с е н ю а н с ы , « п е р е к л ю ч и т ь с о с у д ы , а т а к ж е у с т р а н и т ь о с т а л ь н ы е д е ф е к т ы , — о т м е т и л Е в г е н и й К р и в о щ е к о в .

Сейчас девочка и ее мама уже дома, ребенок чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что московские врачи провели пересадку сердца и почки пациенту, который несколько лет страдал от тяжелого заболевания. Около пяти лет назад у мужчины появилась одышка, повышенное давление, слабость и отеки. Также он ощущал боли в сердце. Во время обследования врачи выявили, что левый желудочек намного больше обычных размеров. По этой причине он не мог доставлять кровь к органам. Состояние пациента стало критическим, и врачи приняли решение о проведении трансплантации. Кроме того, у мужчины была почечная недостаточность — три года он находился на гемодиализе. Сначала хирурги пересадили пациенту сердце, дали некоторое время на реабилитацию и в течение месяца пересадили почку.