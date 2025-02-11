Калининградские хирурги спасли шестимесячную девочку с декстрокардией. При такой аномалии сердце находится справа
Хирурги Центра высоких медицинских технологий Минздрава России провели уникальную операцию грудному ребенку с тяжелым пороком сердца и редкой врожденной аномалией. У полугодовалой девочки был критический врожденный комбинированный порок сердца — летальность при таком заболевании крайне высока, ребенок мог не дожить даже до года. Операцию проводили на открытом сердце с искусственным кровообращением.
Диагноз девочке поставили в возрасте полутора месяцев. Во время осмотра врач обнаружил сильные шумы в сердце. Проведенное исследование выявило наличие критического врожденного порока сердца — это состояние, сопровождающееся развитием критических состояний в ближайшие часы или сутки после рождения, а в ряде случаев немного позже. По некоторым данным, до 90% новорожденных с таким пороком сердца не доживают до возраста одного года.
У ребенка также была обнаружена редкая врожденная аномалия — сердце располагалось справа, а не слева, как у большинства людей. Кроме того, нетипично было расположены и желудочки сердца: правый желудочек накрывал левый сверху, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
Ребенка из Калужской области направили в ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий Министерства здравоохранения РФ, который находится в Калининградской области.
«Медлить в данном случае нельзя. Летальность при таком врожденном пороке к году жизни составляет 80%. Поэтому мы пригласили ребенка с мамой в центр максимально оперативно.
Исходя из анатомических особенностей маленькой пациентки, врачи разработали специальную тактику проведения операции. Операция длилась пять часов и прошла успешно.
«Также сложные коронарные артерии.Устье коронарной артерии отходило от передней стенки аорты. Поэтому при проведении операции нам нужно было учесть все нюансы, «переключить сосуды, а также устранить остальные дефекты, — отметил Евгений Кривощеков.
Сейчас девочка и ее мама уже дома, ребенок чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что московские врачи провели пересадку сердца и почки пациенту, который несколько лет страдал от тяжелого заболевания. Около пяти лет назад у мужчины появилась одышка, повышенное давление, слабость и отеки. Также он ощущал боли в сердце. Во время обследования врачи выявили, что левый желудочек намного больше обычных размеров. По этой причине он не мог доставлять кровь к органам. Состояние пациента стало критическим, и врачи приняли решение о проведении трансплантации. Кроме того, у мужчины была почечная недостаточность — три года он находился на гемодиализе. Сначала хирурги пересадили пациенту сердце, дали некоторое время на реабилитацию и в течение месяца пересадили почку.