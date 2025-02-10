К проекту фонда «Дети-бабочки» присоединился новый город-миллионник

Северная столица присоединилась к проекту "Редкие женщины" фонда "Дети-бабочки". Мамы детей с редкими заболеваниями из Петербурга и других территорий СЗФО получили бесплатную качественную помощь психологов, коучей, карьерных консультантов.

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Благодаря такой поддержке женщины могут внести гармонию в собственную непростую жизнь, освоив новую специальность, по которой работают - дома или в офисе. Отнюдь не единичны случаи, когда женщины, пройдя обучение, чувствуют в себе силы открыть собственное дело - будь то вязание жакетов или изготовление кондитерских изделий.

Не секрет, что рождение малыша с тяжелыми проблемами здоровья кардинально меняет жизнь женщины. У матери, ухаживающей за ребенком, практически не остается времени на себя. Например, только перевязки ребенка-"бабочки" в стадии обострения недуга могут занимать до восьми часов в день! Так что вполне естественно, что женщины начинают чувствовать себя оторванными от окружающего мира, откладывая на потом свои мечты и профессиональные планы.

« ‎ М а м а з а д а е т к о н т е к с т и т о н а л ь н о с т ь т о г о , к а к р а с т е т и р а з в и в а е т с я е е р е б е н о к . Е с л и б о л е з н ь р е б е н к а с т а н о в и т с я е д и н с т в е н н ы м з н а ч и м ы м с о д е р ж а н и е м ж и з н и ж е н щ и н ы , т о и о н а , и р е б е н о к о к а ж у т с я в л о в у ш к е . Д а , е е о б я з а н н о с т ь - у х о д . Н о ж е н щ и н а н е д о л ж н а п р и н а д л е ж а т ь б о л е з н и р е б е н к а , о н а д о л ж н а п р и н а д л е ж а т ь с е б е , — с ч и т а е т А л е н а К у р а т о в а , р у к о в о д и т е л ь ф о н д а . — Е с л и ж е м а м а и с п ы т ы в а е т п о з и т и в н ы е э м о ц и и , у в е р е н а в з а в т р а ш н е м д н е , с о ц и а л и з и р о в а н а , о б щ а е т с я с л ю д ь м и , т о и р е б е н о к е е б у д е т с ч а с т л и в » .

Работа с мамами начинается с консультации и прояснения запросов, далее у каждой формируется индивидуальная программа, в которую включают занятия с экспертами и психологическую поддержку. Женщинам помогают с обучением или новой профессией, составлением резюме и бизнес-планов. Более 500 мам со всей России приняли участие во втором этапе проекта. Это максимально удобно для всех, занятия проходят онлайн.

Рассказывает петербурженка Наталья Захарова, мама десятилетней дочери-"бабочки".

« ‎ М о и м х о б б и б ы л о в я з а н и е о д е ж д ы . У м е н я х о р о ш о п о л у ч а л о с ь , и я м е ч т а л а п р е в р а т и т ь х о б б и в с т а б и л ь н ы й б и з н е с , з а д у м а л а с ь о р а з в и т и и с в о е г о б р е н д а . И - м е ч т а с б ы л а с ь . Я и з г о т а в л и в а л а к а ч е с т в е н н ы е в е щ и , п о н и м а л а , ч т о м н о г о е м о г у , н о п р е в р а т и т ь у м е н и е в б и з н е с - п р о е к т , п р и н о с я щ и й р е а л ь н ы е д о х о д ы , н е п о л у ч а л о с ь . У ч а с т и е в п р о е к т е к а к р а з д а л о м н е э т у у в е р е н н о с т ь . Т е п е р ь с п е ц и а л и з и р у ю с ь н а и з г о т о в л е н и и в я з а н о й о д е ж д ы и а к с е с с у а р о в и з п р я ж и с н а т у р а л ь н ы м с о с т а в о м » , — р а с с к а з а л а Наталья.

Галина Цыбульская из Архангельской области (ее 12-летняя дочь тоже "бабочка") благодаря проекту вышла на принципиально иную сферу деятельности и уже получила диплом о переподготовке психолога-консультанта, прошла практику в детском саду. Помогает в общественной организации, объединяющей мамочек с детьми, имеющими ограничения по здоровью. Планы на жизнь - развить частную практику психологического консультирования, получить диплом клинического психолога с последующей защитой диссертации.

Женщины, участвующие в проекте, отмечают, что нет никакого навязывания, эксперты раскрывают способности личности. Но, безусловно, многие виды деятельности связаны с ручным трудом: дамы шьют, вяжут, делают новогодние игрушки, украшения, выпекают вкусности и готовят натуральные десерты.