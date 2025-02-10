К проекту фонда «Дети-бабочки» присоединился новый город-миллионник

В Петербурге поддержат матерей детей с редкими заболеваниями
Северная столица присоединилась к проекту "Редкие женщины" фонда "Дети-бабочки". Мамы детей с редкими заболеваниями из Петербурга и других территорий СЗФО получили бесплатную качественную помощь психологов, коучей, карьерных консультантов.
Благодаря такой поддержке женщины могут внести гармонию в собственную непростую жизнь, освоив новую специальность, по которой работают - дома или в офисе. Отнюдь не единичны случаи, когда женщины, пройдя обучение, чувствуют в себе силы открыть собственное дело - будь то вязание жакетов или изготовление кондитерских изделий.
Не секрет, что рождение малыша с тяжелыми проблемами здоровья кардинально меняет жизнь женщины. У матери, ухаживающей за ребенком, практически не остается времени на себя. Например, только перевязки ребенка-"бабочки" в стадии обострения недуга могут занимать до восьми часов в день! Так что вполне естественно, что женщины начинают чувствовать себя оторванными от окружающего мира, откладывая на потом свои мечты и профессиональные планы.
«Мама задает контекст и тональность того, как растет и развивается ее ребенок. Если болезнь ребенка становится единственным значимым содержанием жизни женщины, то и она, и ребенок окажутся в ловушке. Да, ее обязанность - уход. Но женщина не должна принадлежать болезни ребенка, она должна принадлежать себе, — считает Алена Куратова, руководитель фонда. — Если же мама испытывает позитивные эмоции, уверена в завтрашнем дне, социализирована, общается с людьми, то и ребенок ее будет счастлив».
Работа с мамами начинается с консультации и прояснения запросов, далее у каждой формируется индивидуальная программа, в которую включают занятия с экспертами и психологическую поддержку. Женщинам помогают с обучением или новой профессией, составлением резюме и бизнес-планов. Более 500 мам со всей России приняли участие во втором этапе проекта. Это максимально удобно для всех, занятия проходят онлайн.
Рассказывает петербурженка Наталья Захарова, мама десятилетней дочери-"бабочки".
«Моим хобби было вязание одежды. У меня хорошо получалось, и я мечтала превратить хобби в стабильный бизнес, задумалась о развитии своего бренда. И - мечта сбылась. Я изготавливала качественные вещи, понимала, что многое могу, но превратить умение в бизнес-проект, приносящий реальные доходы, не получалось. Участие в проекте как раз дало мне эту уверенность. Теперь специализируюсь на изготовлении вязаной одежды и аксессуаров из пряжи с натуральным составом», — рассказала Наталья.
Галина Цыбульская из Архангельской области (ее 12-летняя дочь тоже "бабочка") благодаря проекту вышла на принципиально иную сферу деятельности и уже получила диплом о переподготовке психолога-консультанта, прошла практику в детском саду. Помогает в общественной организации, объединяющей мамочек с детьми, имеющими ограничения по здоровью. Планы на жизнь - развить частную практику психологического консультирования, получить диплом клинического психолога с последующей защитой диссертации.
Женщины, участвующие в проекте, отмечают, что нет никакого навязывания, эксперты раскрывают способности личности. Но, безусловно, многие виды деятельности связаны с ручным трудом: дамы шьют, вяжут, делают новогодние игрушки, украшения, выпекают вкусности и готовят натуральные десерты.