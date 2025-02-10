Врачи спасли пациента с двумя аневризмами аорты

Специалисты Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина выполнили уникальную гибридную операцию пациенту, у которого были диагностированы две крупные аневризмы аорты. Уже через неделю после процедуры 66-летний мужчина был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

" Т а к а я п а т о л о г и я в с т р е ч а е т с я д о с т а т о ч н о р е д к о , - р а с с к а з а л а в и ц е - м э р . - В л ю б о й м о м е н т э т о м о г л о п р и в е с т и к т я ж е л е й ш е м у к р и з и с у . В г и б р и д н о й о п е р а ц и о н н о й н а ш и в р а ч и у с п е ш н о п р о в е л и э к с т р е н н о е х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е с п р и м е н е н и е м д в у х р а з л и ч н ы х в и д о в в м е ш а т е л ь с т в - о т к р ы т о г о и э н д о в а с к у л я р н о г о . И у ж е ч е р е з н е д е л ю м у ж ч и н у в ы п и с а л и и з б о л ь н и ц ы д о м о й " .

Возникновение сразу двух крупных аневризм аорты встречается в медицинской практике крайне редко. В данном клиническом случае у пациента были поражены грудной и брюшной отделы аорты.

Команда сосудистых хирургов ММНКЦ им. С.П. Боткина выбрала гибридный подход: на первом этапе врачи выполнили установку протеза в грудном отделе аорты через открытый доступ, а на втором установили эндопротез в брюшном отделе аорты высокотехнологичным эндоваскулярным методом. Успешное выполнение операции было подтверждено рентгенологическим исследованием.