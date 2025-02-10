Врачи спасли пациента с двумя аневризмами аорты

Анастасия Ракова сообщила о спасении пациента с двумя аневризмами аорты
Специалисты Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина выполнили уникальную гибридную операцию пациенту, у которого были диагностированы две крупные аневризмы аорты. Уже через неделю после процедуры 66-летний мужчина был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.
"Такая патология встречается достаточно редко, - рассказала вице-мэр. - В любой момент это могло привести к тяжелейшему кризису. В гибридной операционной наши врачи успешно провели экстренное хирургическое лечение с применением двух различных видов вмешательств - открытого и эндоваскулярного. И уже через неделю мужчину выписали из больницы домой".
Возникновение сразу двух крупных аневризм аорты встречается в медицинской практике крайне редко. В данном клиническом случае у пациента были поражены грудной и брюшной отделы аорты.
Команда сосудистых хирургов ММНКЦ им. С.П. Боткина выбрала гибридный подход: на первом этапе врачи выполнили установку протеза в грудном отделе аорты через открытый доступ, а на втором установили эндопротез в брюшном отделе аорты высокотехнологичным эндоваскулярным методом. Успешное выполнение операции было подтверждено рентгенологическим исследованием.