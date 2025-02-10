Эксперт назвал действенный способ, как сократить число абортов в России

Создание условий для женщин и их поддержка в трудных ситуациях должны стать основой политики по снижению числа абортов в России, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, проблема искусственного прерывания беременности не решится запретами, она требует комплексного подхода.

З а п р е т а б о р т о в — в о п р о с х о р о ш и й , к о г д а м ы с и с т е м у м е р п р о д у м а е м в с ю о т н а ч а л а д о к о н ц а . М ы д о л ж н ы с о з д а т ь у с л о в и я д л я ж е н щ и н , ч т о б ы о н и с е б я н е ч у в с т в о в а л и к а к и м и - т о т а м и з г о я м и в о б щ е с т в е , п у с т ь д а ж е у н и х н е т м у ж а . У н а с б ы л и к о г д а - т о я с л и , к о г д а р е б е н к а п р и н и м а л и с п о л у г о д а . С е й ч а с и х н е т . П о ч е м у ? — о т м е т и л Онищенко.

По мнению академика, важно создать такие условия, при которых беременность воспринималась бы как нормальное явление, а не как несчастный случай. Он также добавил, что необходимо обеспечить реальную поддержку женщинам в трудных ситуациях, особенно тем, кто сталкивается с финансовыми трудностями.

Н а м п р о с т о н у ж н о в о с п и т ы в а т ь м н е н и е , ч т о б е р е м е н н о с т ь — э т о н е н е с ч а с т н ы й с л у ч а й и н е п о з о р , а н о р м а л ь н о е я в л е н и е , ч е л о в е ч е с к о е . И , к о н е ч н о ж е , н у ж н о с о з д а т ь у с л о в и я . Я ч и т а л н а д н я х , ч т о , д е с к а т ь , д е в у ш к а м , к о т о р ы е б е р е м е н н ы , ф и р м ы д а в а л и ч е т ы р е х д н е в н у ю р а б о ч у ю н е д е л ю . Н а б ю д ж е т е э т о м о ж н о с д е л а т ь . М о ж н о ч а с т н о й ф и р м е з а к о л и ч е с т в о ж е н щ и н , н а х о д я щ и х с я в д е к р е т е , е щ е к а к и е - т о п р е ф е р е н ц и и д а в а т ь э к о н о м и ч е с к и е , к а к и е - т о л ь г о т ы , ч т о б ы и ф и р м а н е с т р а д а л а , и ж е н щ и н а б ы л а з а щ и щ е н а , — п о д ы т о ж и л Онищенко.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что аборты можно запретить только при обеспечении россиян жильем. По ее словам, без решения жилищного вопроса такой запрет станет серьезным ударом по семьям, особенно молодым и многодетным.