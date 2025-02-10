Эксперт назвал действенный способ, как сократить число абортов в России

Онищенко нашел действенный способ, как сократить число абортов в России
Создание условий для женщин и их поддержка в трудных ситуациях должны стать основой политики по снижению числа абортов в России, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, проблема искусственного прерывания беременности не решится запретами, она требует комплексного подхода.
Запрет абортов — вопрос хороший, когда мы систему мер продумаем всю от начала до конца. Мы должны создать условия для женщин, чтобы они себя не чувствовали какими-то там изгоями в обществе, пусть даже у них нет мужа. У нас были когда-то ясли, когда ребенка принимали с полугода. Сейчас их нет. Почему? — отметил Онищенко.
По мнению академика, важно создать такие условия, при которых беременность воспринималась бы как нормальное явление, а не как несчастный случай. Он также добавил, что необходимо обеспечить реальную поддержку женщинам в трудных ситуациях, особенно тем, кто сталкивается с финансовыми трудностями.
Нам просто нужно воспитывать мнение, что беременность — это не несчастный случай и не позор, а нормальное явление, человеческое. И, конечно же, нужно создать условия. Я читал на днях, что, дескать, девушкам, которые беременны, фирмы давали четырехдневную рабочую неделю. На бюджете это можно сделать. Можно частной фирме за количество женщин, находящихся в декрете, еще какие-то преференции давать экономические, какие-то льготы, чтобы и фирма не страдала, и женщина была защищена, — подытожил Онищенко.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что аборты можно запретить только при обеспечении россиян жильем. По ее словам, без решения жилищного вопроса такой запрет станет серьезным ударом по семьям, особенно молодым и многодетным.