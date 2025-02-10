Назван простой способ оценить скорость работы кишечника

Время прохождения съеденной кукурузы по кишечнику можно использовать для оценки моторной функции органа и выявления признаков заболеваний ЖКТ. Об этом изданию The Conversation рассказал Ник Айлотт, научный сотрудник и ведущий специалист по биоинформатике Оксфордского центра исследований микробиома.

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Ученый объяснил, что время прохождения пищи по кишечнику у разных людей отличается. В среднем для этого может потребоваться от 12 до 73 часов (в среднем около 23–24 часов). Эти различия объясняются особенностями микробиома органа и другими факторами, такими как генетика.

Если время прохождения пищи по кишечнику велико, бактерии в толстой кишке вырабатывают другие метаболиты. Это происходит потому, что клетчатка слишком долго доходит до толстой кишки и микроорганизмам приходится переключаться на альтернативный источник пищи — белок. Такие изменения могут привести к образованию токсичных газов, что вызывает вздутие живота и воспаление.

Быстрый транзит пищи также может негативно сказаться на здоровье. Заболевания и расстройства, связанные с этим (тревожность, воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженного кишечника), способны вызвать диарею. При этом фекальные массы не задерживаются в кишечнике на достаточное время, что препятствует всасыванию воды и питательных веществ.

Чтобы оценить скорость работы кишечника, ученый предлагает провести простой «тест с кукурузой». В рамках подготовки к нему следует воздержаться от употребления этого продукта в любом виде на семь-десять дней. По их завершении нужно съесть один початок или горсть кукурузных зерен. Поскольку внешняя оболочка кукурузы не расщепляется в кишечнике, она будет заметна в стуле.

Переваривание кукурузы за 12 часов или меньше означает, что кишечник работает быстро. Если продукт выводится около 48 часов — транзит пищи медленный. Айлотт отметил, что в идеале время переваривания должно быть средним и не «приближаться» к одному из двух полюсов.