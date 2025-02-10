Врачи спасли пациентку с редкой аденомой паращитовидной железы

Врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени А.К. Ерамишанцева удалили пациентке аденому паращитовидной железы современным малотравматичным способом — трансорально, то есть через рот. Этот метод позволил избежать больших разрезов и шрамов, минимизировать хирургическую нагрузку и облегчить реабилитацию. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«В системе столичного здравоохранения мы постоянно совершенствуем подходы к оказанию медицинской помощи. Нам важно обеспечить доступ к самым современным лечебно-диагностическим возможностям, поскольку ключевой принцип медицины будущего, которую мы создаем уже сейчас, — это не только избавление от болезни, но и гарантия высокого уровня и качества жизни для пациента. Так, в городской клинической больнице имени А.К. Ерамишанцева развивают и практикуют современный малотравматичный метод оперативного лечения патологий в области шеи. К примеру, выполняют хирургические вмешательства трансорально, то есть с доступом через рот, без больших разрезов. Это позволяет в первую очередь вылечить заболевание и в то же время сократить хирургическую нагрузку на организм пациента, облегчить болевой синдром и реабилитацию, избежать видимых рубцов и шрамов, что не может не оказать положительного влияния на психоэмоциональное состояние пациента», — отметила Анастасия Ракова.
Пациентка обратилась в клинику с жалобами на потливость и сонливость, ноющую головную боль, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Ей поставили диагноз «аденома паращитовидной железы», это редкий вид доброкачественной гормонально-активной опухоли, вызывающей чрезмерное выделение паратиреоидного гормона, основная функция которого — поддерживать нормальный уровень кальция. При переизбытке этого гормона кости теряют кальций и становятся хрупкими, развиваются мочекаменная и желчнокаменная болезни.
Врачи ГКБ имени А.К. Ерамишанцева приняли решение проводить оперативное лечение и выбрали малоинвазивный трансоральный метод, который не требует хирургического разреза кожи в области шеи. Сначала медики сделали небольшой надрез на внутренней поверхности нижней губы. Затем установили троакары — специальные трубки для проведения лапароскопических операций. Это позволило завести хирургические инструменты в область щитовидной железы и удалить аденому.
Операция длилась один час, прошла успешно и без осложнений. Позже пациентка рассказала об улучшении самочувствия, она больше не ощущает слабости и недомогания. Ей предстоит реабилитация, тщательный контроль уровня жизненно важных микроэлементов в крови и амбулаторное наблюдение у врача-эндокринолога по месту жительства.
Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева — один из крупнейших многопрофильных столичных стационаров. Она оснащена самым современным оборудованием и применяет высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Каждый год в отделениях проходят лечение более 66 тысяч пациентов, амбулаторно получают медицинскую помощь свыше 500 тысяч человек. Здесь доступны практически все направления медицинской помощи: хирургия, травматология-ортопедия, гинекология, кардиология, терапия, нефрология, эндокринология, урология и многие другие.
В стационаре 67 отделений, включая родильный дом, центр женского здоровья, центр антенатальной охраны плода, восемь женских консультаций, два травматологических пункта, современный консультативно-диагностический центр, а также межокружной нефрологический центр, в который за медицинской помощью обращаются жители Северо-Восточного и Восточного административных округов. В клинике успешно функционирует региональный сосудистый центр, а также единственный в России центр оказания помощи беременным с патологией почек.