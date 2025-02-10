Врачи спасли пациентку с редкой аденомой паращитовидной железы

Врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени А.К. Ерамишанцева удалили пациентке аденому паращитовидной железы современным малотравматичным способом — трансорально, то есть через рот. Этот метод позволил избежать больших разрезов и шрамов, минимизировать хирургическую нагрузку и облегчить реабилитацию. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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« В с и с т е м е с т о л и ч н о г о з д р а в о о х р а н е н и я м ы п о с т о я н н о с о в е р ш е н с т в у е м п о д х о д ы к о к а з а н и ю м е д и ц и н с к о й п о м о щ и . Н а м в а ж н о о б е с п е ч и т ь д о с т у п к с а м ы м с о в р е м е н н ы м л е ч е б н о - д и а г н о с т и ч е с к и м в о з м о ж н о с т я м , п о с к о л ь к у к л ю ч е в о й п р и н ц и п м е д и ц и н ы б у д у щ е г о , к о т о р у ю м ы с о з д а е м у ж е с е й ч а с , — э т о н е т о л ь к о и з б а в л е н и е о т б о л е з н и , н о и г а р а н т и я в ы с о к о г о у р о в н я и к а ч е с т в а ж и з н и д л я п а ц и е н т а . Т а к , в г о р о д с к о й к л и н и ч е с к о й б о л ь н и ц е и м е н и А . К . Е р а м и ш а н ц е в а р а з в и в а ю т и п р а к т и к у ю т с о в р е м е н н ы й м а л о т р а в м а т и ч н ы й м е т о д о п е р а т и в н о г о л е ч е н и я п а т о л о г и й в о б л а с т и ш е и . К п р и м е р у , в ы п о л н я ю т х и р у р г и ч е с к и е в м е ш а т е л ь с т в а т р а н с о р а л ь н о , т о е с т ь с д о с т у п о м ч е р е з р о т , б е з б о л ь ш и х р а з р е з о в . Э т о п о з в о л я е т в п е р в у ю о ч е р е д ь в ы л е ч и т ь з а б о л е в а н и е и в т о ж е в р е м я с о к р а т и т ь х и р у р г и ч е с к у ю н а г р у з к у н а о р г а н и з м п а ц и е н т а , о б л е г ч и т ь б о л е в о й с и н д р о м и р е а б и л и т а ц и ю , и з б е ж а т ь в и д и м ы х р у б ц о в и ш р а м о в , ч т о н е м о ж е т н е о к а з а т ь п о л о ж и т е л ь н о г о в л и я н и я н а п с и х о э м о ц и о н а л ь н о е с о с т о я н и е п а ц и е н т а » , — о т м е т и л а А н а с т а с и я Р а к о в а .

Пациентка обратилась в клинику с жалобами на потливость и сонливость, ноющую головную боль, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Ей поставили диагноз «аденома паращитовидной железы», это редкий вид доброкачественной гормонально-активной опухоли, вызывающей чрезмерное выделение паратиреоидного гормона, основная функция которого — поддерживать нормальный уровень кальция. При переизбытке этого гормона кости теряют кальций и становятся хрупкими, развиваются мочекаменная и желчнокаменная болезни.

Врачи ГКБ имени А.К. Ерамишанцева приняли решение проводить оперативное лечение и выбрали малоинвазивный трансоральный метод, который не требует хирургического разреза кожи в области шеи. Сначала медики сделали небольшой надрез на внутренней поверхности нижней губы. Затем установили троакары — специальные трубки для проведения лапароскопических операций. Это позволило завести хирургические инструменты в область щитовидной железы и удалить аденому.

Операция длилась один час, прошла успешно и без осложнений. Позже пациентка рассказала об улучшении самочувствия, она больше не ощущает слабости и недомогания. Ей предстоит реабилитация, тщательный контроль уровня жизненно важных микроэлементов в крови и амбулаторное наблюдение у врача-эндокринолога по месту жительства.

Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева — один из крупнейших многопрофильных столичных стационаров. Она оснащена самым современным оборудованием и применяет высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Каждый год в отделениях проходят лечение более 66 тысяч пациентов, амбулаторно получают медицинскую помощь свыше 500 тысяч человек. Здесь доступны практически все направления медицинской помощи: хирургия, травматология-ортопедия, гинекология, кардиология, терапия, нефрология, эндокринология, урология и многие другие.

В стационаре 67 отделений, включая родильный дом, центр женского здоровья, центр антенатальной охраны плода, восемь женских консультаций, два травматологических пункта, современный консультативно-диагностический центр, а также межокружной нефрологический центр, в который за медицинской помощью обращаются жители Северо-Восточного и Восточного административных округов. В клинике успешно функционирует региональный сосудистый центр, а также единственный в России центр оказания помощи беременным с патологией почек.