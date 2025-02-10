Пережившая женское обрезание девушка рассказала о последствиях процедуры

Британская активистка, консультантка по правам женщин Пайзи Малика рассказала о последствиях пережитого ею в детстве женского обрезания. Своей историей она поделилась с изданием Metro.

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По словам Малики, она полностью осознала произошедшее с ней только в 34 года. Тогда во время приема в связи с беременностью гинеколог спросила, подвергалась ли пациентка калечащим операциям на женских половых органах. Малика рассказала врачу, что процедуру перенесла в семь лет в Иране по религиозным соображениям родителей.

« Н е с к о л ь к о д е в о ч е к о д н о в р е м е н н о н а х о д и л и с ь т а м , в д о м е , у д е р ж и в а е м ы е , и з р е з а н н ы е . Н е б ы л о н и а н е с т е з и и , н и у х о д а , т о л ь к о б о л ь . Я п о м н ю с т р а х и р а с т е р я н н о с т ь . Н о е с л и б ы д е в о ч е к в с е м ь е н е о б р е з а л и , м ы б ы с т о л к н у л и с ь с н е г а т и в н о й р е а к ц и е й с о с т о р о н ы о б щ е с т в а » , — в с п о м н и л а о н а .

Узнав больше о произошедшем с ней, сильнее всего Малика боялась, что не сможет родить естественным путем и что во время родов что-то пойдет не так.

« Ж е н щ и н ы , п о д в е р г ш и е с я т а к и м о п е р а ц и я м , с т а л к и в а ю т с я с о з н а ч и т е л ь н о б о л е е в ы с о к и м р и с к о м н е о б х о д и м о с т и к е с а р е в а с е ч е н и я , э п и з и о т о м и и ( р а з р е з а в о в р е м я р о д о в д л я у в е л и ч е н и я о т в е р с т и я в л а г а л и щ а ) , а т а к ж е п о с л е р о д о в о г о к р о в о т е ч е н и я . О н и т а к ж е ч а щ е с т р а д а ю т о т з а т я ж н ы х и з а т р у д н е н н ы х р о д о в , м о г у т п о т е р я т ь р е б е н к а » , — р а с с к а з а л а М а л и к а .

Она добавила, что смогла родить сына естественным путем, однако испытывала сильный страх и неуверенность во время родов. Кроме того, из-за травмы женщине трудно дается близость.

« Н е с м о т р я н а т о , ч т о у м е н я п о д д е р ж и в а ю щ и й и п о н и м а ю щ и й п а р т н е р , п а р а н о й я и т р е в о г а п р и с у т с т в у ю т п о с т о я н н о . М н е п р и х о д и т с я з а с т а в и т ь з а м о л ч а т ь г о л о с в м о е й г о л о в е , к о т о р ы й г о в о р и т м н е , ч т о г о в о р и т ь о м о е м т е л е с т ы д н о , ч т о о б с у ж д е н и е к а л е ч а щ и х о п е р а ц и й д е л а е т м е н я н е д о с т о й н о й у в а ж е н и я » , — о т м е т и л а М а л и к а .

Каждый раз, когда женщина отправляется к гинекологу, она переживает, что врач увидит результаты калечащей операции, будет спрашивать о пережитом, изменит из-за этого отношение к пациентке.

« Т е п е р ь , к о г д а я з н а ю , ч т о с о м н о й с л у ч и л о с ь , я ч у в с т в у ю с е б я л и ш е н н о й с о б с т в е н н о г о т е л а . К т о - т о р е ш и л , ч т о м о ж е т р а с п о р я ж а т ь с я с о д н о й и з с а м ы х и н т и м н ы х ч а с т е й м е н я , и э т о п у с т о т а , к о т о р у ю я н и к о г д а н е с м о г у з а п о л н и т ь . О д н а к о н е м н е д о л ж н о б ы т ь с т ы д н о — в о т п о ч е м у я о б э т о м г о в о р ю . П о з о р т е м , к т о с д е л а л э т о с о м н о й » , — П а й з и М а л и к а .

В январе 2022 года в Ингушетии детского гинеколога, которая провела операцию по обрезанию девятилетней девочке, суд признал виновной и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Это был первый приговор, вынесенный в России по уголовному делу о принудительном «женском обрезании» несовершеннолетней.