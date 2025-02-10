Боль от постоянных оргазмов оказалась симптомом редкой болезни

Женщина по имени Эмили МакМэхон девять лет страдает от постоянных оргазмов, приносящих ей жуткую боль, и боится заниматься сексом. О ее редкой болезни пишет Daily Mirror.

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Как рассказывает 36-летняя МакМэхон, в 2014 году она начала периодически испытывать жгучую боль в паху и заметила, что сталкивается с неконтролируемыми оргазмами пять раз в день. Женщина пожаловалась на это врачу, и тот предположил, что у нее развилась киста. Однако обследование показало, что у МакМэхон поврежден нерв, отвечающий за сексуальное возбуждение. Благодаря этому она узнала о своем диагнозе — расстройстве постоянного генитального возбуждения. У женщин с этим расстройством наблюдается усиленная влагалищная секреция без какого-либо желания интимной близости.

По словам МакМэхон, эта болезнь мешает ей жить. Она объяснила, что из-за расстройства она может испытывать оргазмы в любом месте, например, автобусе и торговом центре. Сексуальное возбуждение бывает настолько сильным, что ее штаны в районе промежности промокают насквозь. По словам МакМэхон, когда такое происходит, она всегда ловит на себе осуждающие взгляды.

« Я в ы г л я ж у т а к , б у д т о п о м о ч и л а с ь » , — о б ъ я с н и л а о н а .

По мнению женщины, ее семья не понимает всей тяжести ее положения. Они просто советуют ей мастурбировать. МакМэхон призналась, что расстройство делает секс очень болезненным. Уже два года она состоит в отношениях на расстоянии с 38-летним Эндрю. Мужчина знает о ее состоянии все и принимает такой, какая она есть.

МакМэхон объяснила, что ей может помочь удаление поврежденного нерва. Однако подобные операции проводят только в США, куда она пока не может поехать.

« Я н е х о ч у н и ч е г о , л и ш ь в ы л е ч и т ь с я и б о л ь ш е н е с т а л к и в а т ь с я с и з д е в а т е л ь с т в а м и и о с у ж д е н и я м и » , — п о с е т о в а л а о н а .

Ранее сообщалось, что в Гонконге в больницу поступил 84-летний мужчина, кожа, глаза и ногти которого стали серебристыми. Анализы показали, что концентрация серебра в его организме в 40 раз превышает норму.