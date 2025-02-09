Боль в челюсти оказалась признаком рака у пожилого мужчины

У здорового 76-летнего мужчины диагностировали метастатический рак простаты после жалоб на боль в челюсти после удаления зуба. Об этом сообщает издание Sun Health со ссылкой на исследование в Australian Dental Journal.

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В соответствии с информацией из научной статьи, пациент обратился к стоматологу для удаления зуба. В течение нескольких недель после процедуры мужчина страдал от боли в челюсти, сопровождающейся отеком. Обеспокоенный пациент вернулся к стоматологу на повторный прием, в ходе которого компьютерная томография выявила злокачественное образование в челюсти.

Дальнейшие исследования подтвердили, что в челюсти мужчины сформировалась вторичная опухоль, вызванная метастазированием недиагностированного рака предстательной железы.

« Ч е л ю с т н а я к о с т ь х о р о ш о с н а б ж а е т с я к р о в ь ю и и м е е т а к т и в н ы й к о с т н ы й м о з г , ч т о д е л а е т е е б л а г о п р и я т н о й с р е д о й д л я о с е д а н и я и р о с т а м е т а с т а з и р у ю щ и х р а к о в ы х к л е т о к » , — п о д т в е р д и л с т о м а т о л о г и ч е л ю с т н о - л и ц е в о й х и р у р г А н д р е й Б о з и ч и з х о р в а т с к о й с т о м а т о л о г и ч е с к о й к л и н и к и D e n t u m .

В интервью Sun Health специалист добавил, что не только рак простаты, но и многие другие виды онкологических заболеваний могут метастазировать в челюсть. Отмечается, что рак простаты чаще всего распространяется на кости, лимфатические узлы, печень и легкие.