Китайские лекарства оказались лучше и дешевле американских

Китай становится крупным игроком в сфере биотехнологий, разрабатывая лекарства быстрее и дешевле, чем американские компании. Ключевой момент наступил, когда компания Summit Therapeutics, поддерживаемая миллиардером Бобом Дагганом, объявила, что ее препарат от рака превзошел в испытаниях самый продаваемый препарат Keytruda от Merck. Препарат был лицензирован у китайской биотехнологической компании Akeso двумя годами ранее, что подчеркивает растущее влияние Китая на разработку лекарств, пишут западные СМИ.

Биотехнологическая отрасль Китая стремительно развивается: в 2024 году почти 30% крупных фармацевтических сделок были заключены с участием китайских компаний, в то время как в 2020 году этот показатель составлял менее 5%. Снижение затрат, ускорение клинических испытаний и возвращение в Китай ведущих ученых способствовали такому росту. Хотя большая часть китайских инноваций направлена на усовершенствование существующих препаратов, а не на создание совершенно новых, их влияние растет.

Крупные фармацевтические компании все чаще обращаются к Китаю за лицензированием лекарств. Например, Merck и AstraZeneca заключили с китайскими компаниями сделки на поставку лекарств от ожирения за гораздо меньшую сумму, чем они заплатили бы в США. Это выгодно пациентам и крупным фармацевтическим компаниям, но мешает американским биотехнологическим фирмам, которым уже трудно конкурировать.