Волгоградские врачи спасли подавившегося крошками печенья ребенка
Инцидент напоминает о том, как важно проявлять особую бдительность и заботу о здоровье и безопасности детей.
В городскую клиническую больницу №7 Волгограда обратились родители годовалого малыша, рассказав, что ребенок вовремя приема пищи случайно вдохнул крошки от печенья.
По данным пресс-службы облздрава, в медучреждении малышу провели необходимые диагностические процедуры. После этого родители отказались от госпитализации мальчика.
В более сложных случаях, связанных с вдыханием посторонних предметов, специалисты проводят бронхоскопию, позволяющую извлечь инородное тело из дыхательных путей.
Родителей маленьких детей призывают быть особенно внимательными, контролировать деятельность малышей, особенно во время приема пищи.