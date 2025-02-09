Врачи спасли подавившегося крошками печенья ребенка

Инцидент напоминает о том, как важно проявлять особую бдительность и заботу о здоровье и безопасности детей.

В городскую клиническую больницу №7 Волгограда обратились родители годовалого малыша, рассказав, что ребенок вовремя приема пищи случайно вдохнул крошки от печенья.

По данным пресс-службы облздрава, в медучреждении малышу провели необходимые диагностические процедуры. После этого родители отказались от госпитализации мальчика.

В более сложных случаях, связанных с вдыханием посторонних предметов, специалисты проводят бронхоскопию, позволяющую извлечь инородное тело из дыхательных путей.

Родителей маленьких детей призывают быть особенно внимательными, контролировать деятельность малышей, особенно во время приема пищи.