Стало известно, когда персональная онковакцина может стать доступна пациентам

Медики могут начать лечить пациентов с помощью персонализированной мРНК-вакцины для терапии онкозаболеваний через 2,5 года, но сначала требуется успешно завершить исследование на людях и испытания на токсичность. Вакцина будет вводиться пациентам бесплатно, сообщил ТАСС главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

" В а к ц и н а с м о ж е т с т а т ь д о с т у п н о й п о з а в е р ш е н и и и с п ы т а н и й н а т о к с и ч н о с т ь и к л и н и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я . < . . . > [ Э т о м о ж е т з а н я т ь ] о к о л о д в у х с п о л о в и н о й л е т " , - о т в е т и л о н н а в о п р о с , к о г д а м Р Н К - в а к ц и н а м о ж е т с т а т ь д о с т у п н о й д л я п а ц и е н т о в .

Каприн отметил, что вакцины будут вводиться пациентам бесплатно. По его словам, добровольцы для участия в клиническом исследовании персонализированной мРНК-вакцины для лечения онкозаболеваний уже набраны.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что по плану, представленному Минздраву РФ, планируется получить разрешение на применение вакцины в августе этого года, чтобы в сентябре можно было начать вводить ее пациентам в рамках клинического исследования.

Персонализированная мРНК-вакцина для лечения онкозаболеваний разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Испытания вакцины на людях могут начаться в сентябре этого года.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические исследования вакцины от рака показали, что препарат подавляет развитие опухоли. Он добавил, что первыми людьми, которые получат новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут быть пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Также ученые планируют разрабатывать модели онкологических заболеваний для создания против них персонализированных мРНК-вакцин, в том числе против рака почек, груди и поджелудочной железы.