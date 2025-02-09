Эксперт объяснил рост заболеваемости ОРЗ в России

Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, в чём причина роста заболеваемости ОРВИ. Учёный отметил, что один из факторов — сезонность.

Онищенко объяснил, что заболеваемость коррелирует с возвращением детей с каникул в школы, и болезни, которые фиксируются в этот период, прогнозируемы. Учёный рассказал, что сейчас преобладают вирусы парагриппа, встречается и свиной грипп.

« С т р у к т у р а з а б о л е в а е м о с т и п р о г н о з и р у е м а : п р е о б л а д а ю т в и р у с ы п а р а г р и п п а , H 1 N 1 , H 3 N 2 , а т а к ж е в с т р е ч а ю т с я с л у ч а и т а к н а з ы в а е м о г о с в и н о г о г р и п п а . Ч т о к а с а е т с я п т и ч ь е г о г р и п п а , т о в Р о с с и и о н п о к а н е р е г и с т р и р у е т с я , о д н а к о н а с е в е р о а м е р и к а н с к о м к о н т и н е н т е и в Е в р о п е у р о в е н ь з а б о л е в а е м о с т и р а с т ё т . Э т о з а к о н о м е р н ы й п р о ц е с с » , — п о я с н и л у ч ё н ы й .

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