Выделенные в Оренбургской области штаммы вируса гриппа А, названные «Оренбург», были направлены в Великобританию и Китай, сообщили в региональном Центре гигиены и эпидемиологии. Сделано это для того, чтобы включить их в международный мониторинг и в случае чего спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию в мире.

Всего же, по данным ведомства, за прошлый сезон от больных с подозрением на грипп было выделено 24 штамма вируса гриппа А(H3N2). Работа в этом направлении началась после того, как в апреле 2009 возникла пандемия, вызванная новым вирусом гриппа А. Всего же с 2009 по 2011 года было выделено 17 штаммов вирусов гриппа А и В. Четыре из них попали в Государственную Коллекцию вирусов РФ. Их генетическая структура прошла полное изучение, а сами они были проверены на чувствительность к противовирусным препаратам.

Ранее заслуженный врач РФ главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что массовой эпидемии в России пока не ожидается. По его словам, повышенная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями характерна для осенне-зимнего периода.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн выразил мнение, что пандемия коронавируса с большой вероятностью имела естественный характер. Он подчеркнул, что конспирологические теории об искусственном происхождении COVID-19 основаны на политических соображениях.