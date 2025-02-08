Анастасия Ракова сообщила о поддержке около 180 разработок столичных врачей в рамках грантовой программы
Москва демонстрирует уникальную модель быстрой интеграции медицинских инноваций в клиническую практику. За три года реализации грантовой программы мэра Москвы поддержку получили 178 научных исследований. В 2024 году программа установила новый рекорд - поступило 217 заявок, что свидетельствует о растущем интересе научных коллективов к программе и их стремлении внедрять передовые технологии в здравоохранение. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.
«Московские клиники являются не только медицинскими учреждениями, но и центрами научных исследований: на их базе работают кафедры и лаборатории медицинских вузов, а многие врачи совмещают клиническую работу с научными разработками. Вот на протяжении трех лет мы ежегодно выделяем около 1 млрд рублей таким научным командам в рамках грантовой программы мэра Москвы. И за этот период поддержку уже получили 178 научных исследований. А в 2024 году программа установила новый рекорд - мы получили 217 заявок, что свидетельствует о растущем интересе научных коллективов к программе и их стремлении внедрять передовые технологии в здравоохранение», — отметила заммэра.
С 2022 года город поддерживает научные команды через специальную грантовую программу мэра Москвы, оператором которой является Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (Медтех). Каждый год более 1 миллиарда рублей направляется на разработку, тестирование и внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации.
Отбор перспективных проектов осуществляет Совет главных врачей Москвы.
Ключевые критерии включают новизну, актуальность и соответствие передовым направлениям медицинской науки и клинической практике.
Особое внимание уделяется возможности оперативного внедрения технологии в медицинские учреждения и ее потенциалу масштабирования как в столичных клиниках, так и в регионах России.
За три года на соискание грантов было подано 547 заявок, из которых поддержку получили 178 научных исследований, реализуемых в 37 столичных медицинских организациях и 2 федеральных учреждениях - Клинической больнице им. В.В. Виноградова (вошедшей в состав РУДН) и НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.
По итогам заявочной кампании 2024 года было подано 217 заявок, что свидетельствует о высоком интересе научных команд к данной мере поддержки и их стремлении разрабатывать передовые технологии для повышения качества медицинской помощи.
При этом наблюдается важная тенденция: представленные проекты находятся на передовой науки и медицины. В их основе лежат генетические, протеомные и липидомные технологии, а также 3D-биопринтинг, направленные на решение сложных задач в кардиологии, онкологии, психиатрии и регенеративной медицине. Эти подходы позволяют разрабатывать инновационные решения, делая медицину более точной, персонализированной и доступной.
Большая часть проектов - 103 разработки - реализуется в сотрудничестве с ведущими российскими университетами, научно-исследовательскими институтами и инновационными компаниями. В их числе МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НИТУ МИСИС, Сколковский институт науки и технологий, а также НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, ГНЦ Институт биоорганической химии РАН и другие. Таким образом, ряд технологий был впервые разработан и внедрен в клиническую практику как в России, так и на международном уровне.
Грантовая программа мэра Москвы по поддержке научных команд в столичных медицинских организациях способствует ускорению разработки и внедрения передовых методов диагностики и терапии в столичное здравоохранение. Некоторые из разработанных решений впервые были применены в клинической практике не только в России, но и в мире.