Москва демонстрирует уникальную модель быстрой интеграции медицинских инноваций в клиническую практику. За три года реализации грантовой программы мэра Москвы поддержку получили 178 научных исследований. В 2024 году программа установила новый рекорд - поступило 217 заявок, что свидетельствует о растущем интересе научных коллективов к программе и их стремлении внедрять передовые технологии в здравоохранение. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

« М о с к о в с к и е к л и н и к и я в л я ю т с я н е т о л ь к о м е д и ц и н с к и м и у ч р е ж д е н и я м и , н о и ц е н т р а м и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й : н а и х б а з е р а б о т а ю т к а ф е д р ы и л а б о р а т о р и и м е д и ц и н с к и х в у з о в , а м н о г и е в р а ч и с о в м е щ а ю т к л и н и ч е с к у ю р а б о т у с н а у ч н ы м и р а з р а б о т к а м и . В о т н а п р о т я ж е н и и т р е х л е т м ы е ж е г о д н о в ы д е л я е м о к о л о 1 м л р д р у б л е й т а к и м н а у ч н ы м к о м а н д а м в р а м к а х г р а н т о в о й п р о г р а м м ы м э р а М о с к в ы . И з а э т о т п е р и о д п о д д е р ж к у у ж е п о л у ч и л и 1 7 8 н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й . А в 2 0 2 4 г о д у п р о г р а м м а у с т а н о в и л а н о в ы й р е к о р д - м ы п о л у ч и л и 2 1 7 з а я в о к , ч т о с в и д е т е л ь с т в у е т о р а с т у щ е м и н т е р е с е н а у ч н ы х к о л л е к т и в о в к п р о г р а м м е и и х с т р е м л е н и и в н е д р я т ь п е р е д о в ы е т е х н о л о г и и в з д р а в о о х р а н е н и е » , — о т м е т и л а з а м м э р а .

С 2022 года город поддерживает научные команды через специальную грантовую программу мэра Москвы, оператором которой является Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (Медтех). Каждый год более 1 миллиарда рублей направляется на разработку, тестирование и внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации.

Отбор перспективных проектов осуществляет Совет главных врачей Москвы.

Ключевые критерии включают новизну, актуальность и соответствие передовым направлениям медицинской науки и клинической практике.

Особое внимание уделяется возможности оперативного внедрения технологии в медицинские учреждения и ее потенциалу масштабирования как в столичных клиниках, так и в регионах России.

За три года на соискание грантов было подано 547 заявок, из которых поддержку получили 178 научных исследований, реализуемых в 37 столичных медицинских организациях и 2 федеральных учреждениях - Клинической больнице им. В.В. Виноградова (вошедшей в состав РУДН) и НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

По итогам заявочной кампании 2024 года было подано 217 заявок, что свидетельствует о высоком интересе научных команд к данной мере поддержки и их стремлении разрабатывать передовые технологии для повышения качества медицинской помощи.

При этом наблюдается важная тенденция: представленные проекты находятся на передовой науки и медицины. В их основе лежат генетические, протеомные и липидомные технологии, а также 3D-биопринтинг, направленные на решение сложных задач в кардиологии, онкологии, психиатрии и регенеративной медицине. Эти подходы позволяют разрабатывать инновационные решения, делая медицину более точной, персонализированной и доступной.

Большая часть проектов - 103 разработки - реализуется в сотрудничестве с ведущими российскими университетами, научно-исследовательскими институтами и инновационными компаниями. В их числе МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НИТУ МИСИС, Сколковский институт науки и технологий, а также НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, ГНЦ Институт биоорганической химии РАН и другие. Таким образом, ряд технологий был впервые разработан и внедрен в клиническую практику как в России, так и на международном уровне.

Грантовая программа мэра Москвы по поддержке научных команд в столичных медицинских организациях способствует ускорению разработки и внедрения передовых методов диагностики и терапии в столичное здравоохранение. Некоторые из разработанных решений впервые были применены в клинической практике не только в России, но и в мире.