У людей без прописки может появиться шанс на плановую медпомощь

Лица без определенного места жительства в РФ должны иметь возможность получать бесплатную плановую медицинскую помощь, а не только экстренную, как это предусмотрено сейчас. Об этом ТАСС заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя поручения главы государства по итогам встречи.
"Тему плановой медицинской помощи для людей без определенного места жительства мы ведем несколько лет, и вот есть поручение президента [России Владимира Путина]", - сказал глава СПЧ.
По его словам, этой категории граждан сейчас оказывают экстренную помощь, однако плановую помощь, например, по хроническому заболеванию они получить не могут, если не имеют постоянного места жительства.
"Мы должны добиться того, чтобы эти люди тоже могли лечиться планово", - сказал Фадеев.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания, даже при отсутствии у них документов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.