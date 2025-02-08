У людей без прописки может появиться шанс на плановую медпомощь

Лица без определенного места жительства в РФ должны иметь возможность получать бесплатную плановую медицинскую помощь, а не только экстренную, как это предусмотрено сейчас. Об этом ТАСС заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя поручения главы государства по итогам встречи.

" Т е м у п л а н о в о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и д л я л ю д е й б е з о п р е д е л е н н о г о м е с т а ж и т е л ь с т в а м ы в е д е м н е с к о л ь к о л е т , и в о т е с т ь п о р у ч е н и е п р е з и д е н т а [ Р о с с и и В л а д и м и р а П у т и н а ] " , - с к а з а л г л а в а С П Ч .

По его словам, этой категории граждан сейчас оказывают экстренную помощь, однако плановую помощь, например, по хроническому заболеванию они получить не могут, если не имеют постоянного места жительства.

" М ы д о л ж н ы д о б и т ь с я т о г о , ч т о б ы э т и л ю д и т о ж е м о г л и л е ч и т ь с я п л а н о в о " , - с к а з а л Ф а д е е в .

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания, даже при отсутствии у них документов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.