Минтруд придумал, как контролировать зарплаты врачей

Минтруд разработал методику расчёта индикатора риска снижения зарплаты для четверти и более сотрудников медицинских учреждений. Проект приказа с методикой размещён для общественного обсуждения.

Роструд будет анализировать общую численность сотрудников и количество тех, чья зарплата снизилась по сравнению с предыдущим годом. Новый индикатор разработан, чтобы избежать снижения зарплаты для медработников, получающих специальные социальные доплаты.

Для контроля за соблюдением прав медиков будет проводиться мониторинг зарплат врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также специалистов с высшим немедицинским образованием.

Ранее сообщалось, что чрезмерное использование социальных сетей может привести к депрессии, а таже могут ли антибиотики убить человека.