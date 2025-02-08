Смертельные уколы яйцом: три категории нетрадиционной медицины

Более 70 процентов россиян периодически пользуются методами нетрадиционной медицины. Обычно они делают выбор в пользу трав и растительных препаратов — многие считают, что они не приносят вреда. Однако есть и куда более экстремальные способы оздоровления: иглоукалывание, поедание плаценты, внутривенные инфузии самых различных веществ — от витаминов до спермы рыб, употребление бензина и внутримышечные инъекции с использованием сырых яиц. Последний метод, несмотря на его очевидную абсурдность, уже долгое время пользуется популярностью среди пользователей интернета, а в последнее время его все чаще можно заметить в списке услуг оздоровительных и реабилитационных центров.

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Убийственные яйца

На сайте одной из таких клиник инъекции сырыми яйцами называют эмбриотерапией. Там уверяют, что с помощью этого метода можно вылечить практически любую болезнь: язву желудка, пневмонию, неврологию, аутоиммунные болезни и даже рак. При этом побочных эффектов у такой терапии якобы практически нет, а те, что есть — отек и небольшое повышение температуры, — проходят сами собой за два-три дня.

Настоящие врачи уверяют, что в таких описаниях не просто уменьшают потенциальные риски, а умалчивают о смертельной опасности. Как рассказал «Ленте.ру» врач медико-профилактического направления Леонид Булычев, выздоровление после инъекций с куриным яйцом, мягко говоря, сомнительно, зато негативные последствия могут быть катастрофическими.

« С ы р о е я й ц о м о ж е т б ы т ь и с т о ч н и к о м б а к т е р и й , т а к и х к а к с а л ь м о н е л л а . Э т о м о ж е т п р и в е с т и к с е р ь е з н ы м и н ф е к ц и о н н ы м з а б о л е в а н и я м , в к л ю ч а я с е п с и с . К р о м е т о г о , б е л о к к у р и н о г о я й ц а я в л я е т с я с и л ь н ы м а л л е р г е н о м , с п о с о б н ы м в ы з в а т ь т я ж е л ы е а л л е р г и ч е с к и е р е а к ц и и в п л о т ь д о а н а ф и л а к т и ч е с к о г о ш о к а » , — Л е о н и д Б у л ы ч е в , в р а ч м е д и к о - п р о ф и л а к т и ч е с к о г о н а п р а в л е н и я .

Помимо этого, неправильное выполнение инъекции приводит к повреждению тканей, кровеносных сосудов и нервов, предупредил врач. В случае, когда частицы яйца попадают в кровеносное русло, может возникнуть закупорка сосудов, которая приведет к инфаркту или инсульту.

К примеру, в 2004 году шестимесячный ребенок скончался после внутримышечной инъекции куриного яйца. Его мать сделала укол в надежде вылечить доброкачественную опухоль на веке сына. После инъекции у малыша началась аллергическая реакция, развился анафилактический шок, и началось желудочное кровотечение. Спасти ребенка не удалось.

Врач-онколог, химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина отметила, что серьезные осложнения возникают не только у маленьких детей. Экстремальные народные рецепты, такие как инъекции яйцами, чрезвычайно опасны абсолютно для всех.

« О н и в ы з ы в а ю т г н о й н о - с е п т и ч е с к и е о с л о ж н е н и я д а ж е у п а ц и е н т о в с д о с т а т о ч н о с и л ь н ы м о р г а н и з м о м . Ч а щ е в с е г о э т о з а к а н ч и в а е т с я э к с т р е н н о й г о с п и т а л и з а ц и е й , б о л ь ш о й о п е р а ц и е й . Е с л и п а ц и е н т в о в р е м я н е о б р а щ а е т с я к в р а ч у , в с е м о ж е т з а к о н ч и т ь с я л е т а л ь н ы м и с х о д о м » , — М а р и н а Ш о р и н а , в р а ч - о н к о л о г , х и м и о т е р а п е в т .

Другая весьма сомнительная процедура, которую, правда, используют не ради оздоровления, а ради красоты, — это инъекции со спермой лосося. Полученный из нее компонент вводят в кожу вокруг глаз. Как утверждает косметолог Надин Бэгготт, эта процедура, которая считается альтернативой ботоксу, стимулирует выработку коллагена и приток крови и питательных веществ.

Исследование о пользе спермы лосося было опубликовано еще в 2021 году в медицинском журнале Pharmaceuticals. В нем говорилось, что одержащийся в половых клетках лосося полидезоксирибонуклеотид (ПДРН) эффективен для уменьшения воспаления, заживления ран, а также стимуляции выработки коллагена и эластина.

Правда, американская актриса Дженнифер Энистон, которая сделала такие уколы еще в 2023 году, сочла эффект от процедуры весьма сомнительным. По словам Энистон, она предпочитает сперме лосося инъекции пептидов, которые делает каждую неделю.

Последствия нетрадиционной медицины

Оценить вред нетрадиционной медицины в цифрах очень трудно, потому что никто целенаправленно не следит за частотой побочных реакций после того или иного метода. В результате часто складывается впечатление, что осложнений у народной медицины нет. Например, акупунктуру долго называли абсолютно безопасной практикой. Когда эффект от процедуры решили проверить, выяснилось, что у 10 процентов людей после сеанса возникают побочные действия легкой или средней тяжести. Более того, из-за иглоукалывания регулярно происходят случаи летального исхода.

Таким же заблуждением является мнение, что отвары, компрессы и БАДы из растительных компонентов не вредят здоровью. Булачев рассказал, что они часто вызывают аллергию, смазывают клиническую картину, вступают в реакцию с другими лекарственными препаратами и мешают врачу поставить правильный диагноз.

« С а м о е о п а с н о е , ч т о у в л е ч е н и е с а м о л е ч е н и е м и а л ь т е р н а т и в н о й м е д и ц и н о й н е р е д к о п р и в о д и т к т о м у , ч т о ч е л о в е к н е о б р а щ а е т с я к в р а ч у и п р и х о д и т з а п о м о щ ь ю , к о г д а о п т и м а л ь н о е в р е м я д л я л е ч е н и я у п у щ е н о » , — Л е о н и д Б у л ы ч е в , в р а ч м е д и к о - п р о ф и л а к т и ч е с к о г о н а п р а в л е н и я .

Иногда потраченное зря время — это действительно самое опасное. Проведенное в Йельской школе медицины (США) исследование показало, что у пациентов с раком I или II стадии вероятность пятилетней выживаемости была в пять раз ниже, если они лечились альтернативными средствами и отказывались от традиционной терапии.

Надо сказать, что в России тех, кто не хочет лечиться у врачей, абсолютное меньшинство. Обычно картина противоположная: каждый второй (47 процентов) полностью полагается на квалифицированную медицинскую помощь, а каждый третий (32 процента) совмещает традиционный подход к лечению с народными методами.

Однако врачи предупреждают, что подобный подход тоже небезопасен. По словам Шириной, пациенты с онкологическими болезнями часто параллельно с основным лечением пробуют и другие, зачастую крайне рискованные методы.

« С е й ч а с п о л у ч и л о р а с п р о с т р а н е н и е л е ч е н и е б е н з и н о м , к е р о с и н о м и д р у г и м и п р о д у к т а м и н е ф т е п е р е р а б о т к и . П а ц и е н т ы д о м а п ь ю т э т и т о к с и ч н ы е в е щ е с т в а , ч т о п р о в о ц и р у е т п о р а ж е н и е п е ч е н и , ж е л т у х у . К с о ж а л е н и ю , — и у м е н я т а к и е с л у ч а и б ы л и — э т о с о с т о я н и е п р и в о д и т к т о м у , ч т о ф у н к ц и я п е ч е н и п о л н о с т ь ю у т р а ч и в а е т с я и п а ц и е н т п о г и б а е т » , — р а с с к а з а л а о н к о л о г .

Шорина добавила, что при раке крайне опасны даже сравнительно легкие реакции на самолечение. «Из-за побочных эффектов мы иногда вынуждены на долгое время отложить лечение. То есть даже если пациент выжил после "терапии" яичными инъекциями или керосином, мы приостанавливаем основное лечение. Это может привести к росту злокачественной опухоли, образованию новых метастазов и ухудшению прогнозов выживаемости», — объяснила врач.

Почему появляется интерес к альтернативной медицине

Несмотря на очевидную абсурдность многих методов альтернативной медицины, их популярность не уменьшается. Психотерапевт сети клиник «Семейная» Арменуи Аракелян в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что у этого феномена много причин. По ее словам, многие лечатся народными рецептами из-за ошибочного убеждения, что натуральные средства безвредны. Другие идут к целителям после тяжелых заболеваний, когда врачи не могут предложить эффективного лечения.

Специалистка добавила, что людям с магическим типом мышления проще поверить в существование чудесных методов исцеления, так как их мозг привык систематизировать непонятные явления с помощью высших сил или магических действий.

70 % россиян периодически используют методы альтернативной медицины.

Кроме того, по словам Аракелян, целители и лекари обычно хорошо владеют практиками внушения, умеют расслабить и расположить к себе человека. Для большей убедительности они часто используют псевдонаучные термины или манипулируют выводами настоящих ученых.

К примеру, в центре, где делают инъекции яйцами, уверяют, что их метод — это незаслуженно забытое научное изобретение некоего врача Гавриила Капустина. Они утверждают, что его инновационный подход спас в середине XX века сотни жизней, но Минздрав СССР не позволил внедрить его повсеместно. При этом доказательств, что доктор Капустин когда-либо существовал и исследовал яйца, нет.

Также на сайте утверждают, что инъекции яйцами применяются в Японии и Китае. Это тоже неправда, но ученые действительно обнаружили в куриных яйцах несколько видов белков, имеющих противоопухолевый потенциал.

Есть ли безвредная альтернативная медицина?

Шорина считает, что чаще всего с негативными последствиями нетрадиционной медицины сталкиваются онкологи. По ее словам, каждый врач может привести десятки примеров, когда самолечение вредило пациентам. Тем не менее, по ее мнению, не все народные рецепты одинаково вредны.

« Я л и ч н о д л я с е б я р а з д е л я ю а л ь т е р н а т и в н у ю м е д и ц и н у н а т р и к а т е г о р и и : у с л о в н о б е з о п а с н ы е , у с л о в н о о п а с н ы е и с м е р т е л ь н о о п а с н ы е » , — р а с с к а з а л а в р а ч .

К смертельно опасным, к примеру, относятся яичные инъекции, употребление бензина и другие явно рискованные методы.

« В т о р а я к а т е г о р и я — у с л о в н о о п а с н ы е . К н и м я о т н о ш у т р а в о л е ч е н и е , г о м е о п а т и ю и т о м у п о д о б н о е . В э т о м с л у ч а е в с е з а в и с и т о т с о с т а в а и д о з и р о в к и . Е с л и р е ч ь и д е т о к а к о м - н и б у д ь с л а б о м о т в а р е р о м а ш к и , т о о н , к о н е ч н о , н е п р и в е д е т к з н а ч и м о м у у л у ч ш е н и ю о н к о л о г и ч е с к о г о п р о г н о з а , н о и н е н а в р е д и т . О д н а к о у п о т р е б л е н и е б о л и г о л о в а и д р у г и х я д о в и т ы х р а с т е н и й м о ж е т п р и в е с т и к с е р ь е з н о м у о т р а в л е н и ю и и н т о к с и к а ц и и с т я ж е л ы м и п о с л е д с т в и я м и » , — п р е д у п р е д и л а о н к о л о г .

К относительно безопасным методам Шорина отнесла всевозможные нестрогие диеты и адекватные советы по питанию. Правда, она предупредила, что они безвредны лишь в том случае, если не подменяют собой квалифицированного лечения, назначенного настоящими врачами на основе доказательной медицины.

« М н е л и ч н о н р а в и т с я р е к о м е н д а ц и я е с т ь г р е ч к у п р и л е ч е н и и о н к о л о г и ч е с к и х з а б о л е в а н и й . Г р е ч к а в п р и н ц и п е п о л е з н а , и д а ж е е с л и в ы б у д е т е в м е с т е с д р у г и м и п р о д у к т а м и е с т ь е е н а з а в т р а к , о б е д и у ж и н , с е р ь е з н о г о в р е д а з д о р о в ь ю э т о н е п р и н е с е т » , — п р и в е л а п р и м е р с п е ц и а л и с т .

Еще один метод, который врач не запрещает пациентам, хотя и считает его сомнительным, — это коктейль из темного пива и молока. По ее словам, такой напиток пьют, чтобы быстро поднять уровень лейкоцитов. Тем не менее при малейших нарушениях в работе печени проверять действенность этого способа на себе опасно, предупредила она.