В Алтайском крае массово вводят карантины из-за ОРВИ

По данным ведомства, это на 19,1% больше, чем неделей ранее. В связи со вспышками ОРВИ в школах и детсадах региона власти решили ввести ограничения. Полностью на карантин ушли восемь СОШ, частично закрыты 328 классов в 99 школах. Также целиком закрыты два детсада в Солонешенском районе, частично на карантин ушла 161 группа в 87 дошкольных учреждений.

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Наблюдается циркуляция вируса гриппа В, гриппа A(H1N1)09, а также вирусов негриппозной этиологии – риновирусы и метапневмовирусы.

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