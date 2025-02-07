Эксперты ответили, есть ли угроза утечки вирусов из лаборатории в Конго

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предотвратили утечку вирусов из лаборатории в Гоме на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщил представитель ВОЗ в ДР Конго Бурейма Хама Самбо, которого цитирует РИА Новости.

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Отмечается, что из лаборатории могли «сбежать» опасные штаммы из-за перебоев со светом.

« Н а м у д а л о с ь д о с т а в и т ь т о п л и в о в э т у л а б о р а т о р и ю , и п о м е щ е н и я , с о д е р ж а щ и е ш т а м м ы в и р у с а Э б о л а , М а р б у р г , о с п ы о б е з ь я н и C O V I D - 1 9 , з а к р ы л и с ь а в т о м а т и ч е с к и . В н а с т о я щ е е в р е м я н е т р и с к а у т е ч к и , с в я з а н н о й с э т о й л а б о р а т о р и е й » , — р а с с к а з а л п р е д с т а в и т е л ь В О З .

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта в ДР Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Роспотребнадзор брал ситуацию под свой контроль.