Врачи спасли мужчину с ножевым ранением легкого

В Подмосковье врачи Долгопрудненской больницы спасли пациента с тяжелым ножевым ранением легкого, сообщает «360».

34-летний мужчина поступил в больницу с ножевым ранением в области грудной клетки, в результате которого произошло сильное внутреннее кровотечение.

« С о с т о я н и е п а ц и е н т а б ы л о ж и з н е у г р о ж а ю щ и м и т р е б о в а л о н е м е д л е н н о г о х и р у р г и ч е с к о г о в м е ш а т е л ь с т в а . И з - з а г л у б о к о г о р а н е н и я б ы л а п о в р е ж д е н а п о л о с т ь м е ж д у п р а в ы м л е г к и м и г р у д н о й с т е н к о й , в н е й с к о п и л о с ь о к о л о д в у х л и т р о в к р о в и » , — С е р г е й Л и с и н , з а в е д у ю щ и й о т д е л е н и е м х и р у р г и и Д о л г о п р у д н е н с к о й б о л ь н и ц ы .

Чтобы удалить из легкого скопившуюся кровь и восстановить кровоточащие сосуды, врачи вскрыли грудную клетку. Затем в организме пациента восстановили объем крови, поставили дренажи в плевральную полость. Операция продолжалась около двух часов. Через некоторое время мужчина был выписан домой на амбулаторное лечение.

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