Подмосковные врачи спасли мужчину с ножевым ранением легкого
В Подмосковье врачи Долгопрудненской больницы спасли пациента с тяжелым ножевым ранением легкого, сообщает «360».
34-летний мужчина поступил в больницу с ножевым ранением в области грудной клетки, в результате которого произошло сильное внутреннее кровотечение.
«Состояние пациента было жизнеугрожающим и требовало немедленного хирургического вмешательства. Из-за глубокого ранения была повреждена полость между правым легким и грудной стенкой, в ней скопилось около двух литров крови», —Сергей Лисин, заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы.
Чтобы удалить из легкого скопившуюся кровь и восстановить кровоточащие сосуды, врачи вскрыли грудную клетку. Затем в организме пациента восстановили объем крови, поставили дренажи в плевральную полость. Операция продолжалась около двух часов. Через некоторое время мужчина был выписан домой на амбулаторное лечение.
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