В Британии открыли клинику по борьбе с детской зависимостью от вейпинга

Национальная служба здравоохранения Великобритании открыла в Ливерпульской детской больнице Alder Hey службу помощи по отказу от вейпинга для подростков. Об этом сообщает The Guardian.

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В рехабе помощь получат подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Речь не только об избавлении от зависимости от электронных сигарет, но и о психологической поддержке. Сейчас больница сотрудничает с местными школами, пытаясь собрать данные о количестве учеников, зависимых от никотина. Но в лечении есть и некоторые сложности. Часть подростков могут быть зависимы не от никотина, а от самого процесса использования электронных сигарет.