В Минздраве пояснили, как будут работать школьные врачи

Организация оказания медицинской помощи обучающимся в школах - межведомственная задача, которая должна решаться совместно Минздравом и Минобразования. Сейчас в Минздраве готовят предложения по актуализации Порядка оказания медицинской помощи детям и подросткам, в том числе, во учебных заведениях. Об этом "РГ" рассказали в министерстве.

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Предполагается дополнить штатное расписание школ должностью "специалиста по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях" - это должен быть медицинский работник с высшим образованием ( а также возможно - медицинская сестра, уровень бакалавриата). Кроме того, предлагается сделать современным стандарт оснащения медицинского блока в школах и "конкретизировать и уточнить" обязанности школьных врачей.

На дискуссионных площадках выдвигались предложения. что школьный врач должен не только проводить прививки, помогать детям, у которых возникли проблемы с самочувствием в учебное время, отслеживать выполнение утреннего "фильтра" во время сезона ОРВИ, но также заниматься профилактикой заболеваний, в том числе, репродуктивной системы. Ведь с этого года проверка этой составляющей включена в план диспансеризации и у взрослых, и у детей. Но конкретных предложений по этому направлению пока нет - идет обсуждение.

И дело тут в том числе, что позиция школьного врача не такая простая, с ней много сложностей. Например, в некоторых случаях школьные врачи "выпадают" из общих правил организации труда медиков, например, не получают выслуги лет.

Как пояснили в министерстве, на сегодняшний день сложился единый подход к организации медицинской помощи детям в образовательных организациях, представленный тремя моделями:

медицинскую помощь оказывают медицинские работники, находящиеся в штате медорганизаций (поликлиник), при этом лицензирование школьных медкабинетов осуществляют медицинские организации;

медицинскую помощь оказывает медицинский работник, который находится в штате школы и подчиняется ее директору, при этом школа самостоятельно осуществляет лицензирование медицинского кабинета (в таких ситуациях часто врачей оформляют на работу с ошибками, и те потом не могут получить причитающиеся медработникам преференции);

в малокомплектных, отдаленных и труднодоступных школах, а также там, где отсутствует возможность лицензирования медицинского кабинета, школьного врача может вообще не быть в школе на постоянной основе, а если возникает необходимость - помощь дети получают от врачей ближайшей амбулатории или фельдшерского пункта.

Таким образом, школа может включить в штат должности медицинских работников и открыть медицинский кабинет, либо организовать оказание медпомощи ученикам, привлекая врачей из ближайших медучреждений.

В Минздраве поясняют: действующая нормативная правовая база предусматривает, что работающие в школах медики (врачи, фелььдшеры, медсестры) имеют право засчитывать период своей работы с детьми в трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии. Но важно, чтобы врач или медсестра были оформлены отделом кадров правильно.

Но при актуализации порядка работы школьных врачей существующие сложности нужно учесть, чтобы исключить возникновение конфликтных ситуаций.

Мнения

Константин Тхостов, директор лицея № 369 (Санкт-Петербург), глава Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское Педагогическое Собрание":

С е г о д н я м ы в о о б щ е н е и м е е м м е д и ц и н с к о г о с о п р о в о ж д е н и я о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а . У н а с д о с и х п о р р а б о т а ю т н о р м а т и в ы с о в е т с к о г о в р е м е н и : н а о д н у с т а в к у м е д с е с т р ы - 5 0 0 д е т е й , а н а о д н у с т а в к у в р а ч а - п е д и а т р а - 1 0 0 0 д е т е й . П о э т о м у в д е т с к и х с а д а х м е д с е с т р ы к а к п р а в и л о п р и х о д я щ и е . М е д и к о в в ш к о л а х , д е т с к и х с а д а х - н е т . П р о б л е м у н а д о р е ш а т ь . И з м е н е н и е и х н а и м е н о в а н и я , и х д о л ж н о с т и п р и в е д е т к т о м у , ч т о и б е з т о г о н е ж е л а ю щ и е и д т и р а б о т а т ь в ш к о л ь н у ю м е д и ц и н у , н е п о й д у т т у д а п о п р и ч и н е т о г о , ч т о е с л и в р а ч - п о н я т н а я н о м е н к л а т у р а , м е д с е с т р а - п о н я т н а я н о м е н к л а т у р а , т о " с п е ц и а л и с т п о о к а з а н и ю м е д п о м о щ и … " - э т о н е с у щ е с т в у ю щ а я д о л ж н о с т ь в н о м е н к л а т у р е д о л ж н о с т е й Р о с т р у д а .

Владимир Шкарин, ректор ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор, сопредседатель регионального Штаба Народного фронта в Волгоградской области:

З а п р о с н а т а к о г о с п е ц и а л и с т а в р е г и о н а х о с т р ы й , ч т о п о д т в е р ж д а ю т и м н о г о ч и с л е н н ы е м о н и т о р и н г и , п р о в о д и м ы е н а м и в р а м к а х д е я т е л ь н о с т и Н а р о д н о г о ф р о н т а . О б э т о м о т к р ы т о г о в о р я т р о д и т е л и - о т д а в а я р е б е н к а , н а п р и м е р , в ш к о л у , о н и с п р а в е д л и в о п е р е ж и в а ю т з а с в о е в р е м е н н о с т ь и к а ч е с т в о о к а з ы в а е м о й е м у , в с л у ч а е н е о б х о д и м о с т и , м е д и ц и н с к о й п о м о щ и . В е д ь в р я д е о б р а з о в а т е л ь н ы х о р г а н и з а ц и й , д а в а й т е г о в о р и т ь ч е с т н о , ш т а т н о г о м е д и к а п р о с т о н е т . П о э т о м у и н и ц и а т и в а М и н з д р а в а с в о е в р е м е н н а и л о г и ч н о у к л а д ы в а е т с я в с т р а т е г и ю о к а з а н и я м е д и ц и н с к о й п о м о щ и д е т я м и п о д р о с т к а м .

Марина Денисова, депутат Законодательного Собрания Вологодской области:

О в о з в р а щ е н и и м е д и к о в в ш к о л ы г о в о р я т у ж е н е с к о л ь к о л е т . М ы , к а к р е г и о н а л ь н ы е д е п у т а т ы , т о ж е о б с у ж д а е м и д е ю о т к р ы т и я к а б и н е т о в . У б е ж д е н а , е с л и о б с у ж д а т ь с д е в о ч к а м и т е м ы ж е н с к о г о з д о р о в ь я , с о з д а н и я с е м ь и , э т о м о ж е т п о з и т и в н о с к а з а т ь с я н а р е ш е н и и п р о б л е м ы р о ж д а е м о с т и в б у д у щ е м .

Антон Рыжий, главврач детской поликлиники №8 Челябинска: