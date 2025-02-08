В Минздраве пояснили, как будут работать школьные врачи
Организация оказания медицинской помощи обучающимся в школах - межведомственная задача, которая должна решаться совместно Минздравом и Минобразования. Сейчас в Минздраве готовят предложения по актуализации Порядка оказания медицинской помощи детям и подросткам, в том числе, во учебных заведениях. Об этом "РГ" рассказали в министерстве.
Предполагается дополнить штатное расписание школ должностью "специалиста по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях" - это должен быть медицинский работник с высшим образованием ( а также возможно - медицинская сестра, уровень бакалавриата). Кроме того, предлагается сделать современным стандарт оснащения медицинского блока в школах и "конкретизировать и уточнить" обязанности школьных врачей.
На дискуссионных площадках выдвигались предложения. что школьный врач должен не только проводить прививки, помогать детям, у которых возникли проблемы с самочувствием в учебное время, отслеживать выполнение утреннего "фильтра" во время сезона ОРВИ, но также заниматься профилактикой заболеваний, в том числе, репродуктивной системы. Ведь с этого года проверка этой составляющей включена в план диспансеризации и у взрослых, и у детей. Но конкретных предложений по этому направлению пока нет - идет обсуждение.
И дело тут в том числе, что позиция школьного врача не такая простая, с ней много сложностей. Например, в некоторых случаях школьные врачи "выпадают" из общих правил организации труда медиков, например, не получают выслуги лет.
Как пояснили в министерстве, на сегодняшний день сложился единый подход к организации медицинской помощи детям в образовательных организациях, представленный тремя моделями:
- медицинскую помощь оказывают медицинские работники, находящиеся в штате медорганизаций (поликлиник), при этом лицензирование школьных медкабинетов осуществляют медицинские организации;
- медицинскую помощь оказывает медицинский работник, который находится в штате школы и подчиняется ее директору, при этом школа самостоятельно осуществляет лицензирование медицинского кабинета (в таких ситуациях часто врачей оформляют на работу с ошибками, и те потом не могут получить причитающиеся медработникам преференции);
- в малокомплектных, отдаленных и труднодоступных школах, а также там, где отсутствует возможность лицензирования медицинского кабинета, школьного врача может вообще не быть в школе на постоянной основе, а если возникает необходимость - помощь дети получают от врачей ближайшей амбулатории или фельдшерского пункта.
Таким образом, школа может включить в штат должности медицинских работников и открыть медицинский кабинет, либо организовать оказание медпомощи ученикам, привлекая врачей из ближайших медучреждений.
В Минздраве поясняют: действующая нормативная правовая база предусматривает, что работающие в школах медики (врачи, фелььдшеры, медсестры) имеют право засчитывать период своей работы с детьми в трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии. Но важно, чтобы врач или медсестра были оформлены отделом кадров правильно.
Но при актуализации порядка работы школьных врачей существующие сложности нужно учесть, чтобы исключить возникновение конфликтных ситуаций.
Мнения
Константин Тхостов, директор лицея № 369 (Санкт-Петербург), глава Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское Педагогическое Собрание":
Сегодня мы вообще не имеем медицинского сопровождения образовательного процесса. У нас до сих пор работают нормативы советского времени: на одну ставку медсестры - 500 детей, а на одну ставку врача-педиатра - 1000 детей. Поэтому в детских садах медсестры как правило приходящие. Медиков в школах, детских садах - нет. Проблему надо решать. Изменение их наименования, их должности приведет к тому, что и без того не желающие идти работать в школьную медицину, не пойдут туда по причине того, что если врач - понятная номенклатура, медсестра - понятная номенклатура, то "специалист по оказанию медпомощи…" - это несуществующая должность в номенклатуре должностей Роструда.
Владимир Шкарин, ректор ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор, сопредседатель регионального Штаба Народного фронта в Волгоградской области:
Запрос на такого специалиста в регионах острый, что подтверждают и многочисленные мониторинги, проводимые нами в рамках деятельности Народного фронта. Об этом открыто говорят родители - отдавая ребенка, например, в школу, они справедливо переживают за своевременность и качество оказываемой ему, в случае необходимости, медицинской помощи. Ведь в ряде образовательных организаций, давайте говорить честно, штатного медика просто нет. Поэтому инициатива Минздрава своевременна и логично укладывается в стратегию оказания медицинской помощи детям и подросткам.
Марина Денисова, депутат Законодательного Собрания Вологодской области:
О возвращении медиков в школы говорят уже несколько лет. Мы, как региональные депутаты, тоже обсуждаем идею открытия кабинетов. Убеждена, если обсуждать с девочками темы женского здоровья, создания семьи, это может позитивно сказаться на решении проблемы рождаемости в будущем.
Антон Рыжий, главврач детской поликлиники №8 Челябинска:
Подобная инициатива, вероятно, нужна в тех регионах, где в школах не хватает медработников, и они вынуждены решать эту проблему самостоятельно, что, на мой взгляд, в корне неверно: медицинское обслуживание для школы - непрофильная деятельность. На Южном Урале работают более прогрессивные подходы: поликлиника получает в школе медицинский блок и оформляет для него лицензию на оказание педиатрической и сестринской помощи. Соответственно медработники получают все необходимые выплаты как штатные сотрудники медучреждений. Кроме того, осуществляется эффективное взаимодействие между образовательным и медицинским учреждением, к которому прикрепляются учащиеся. Сегодня мы выступаем за расширение функционала школьных медблоков, чтобы компенсировать дефицит площадей в детских поликлиниках.