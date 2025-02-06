Хирурги без единого разреза заменили сердечный клапан 88-летней пациентке

Калининградские кардиохирурги заменили сердечный клапан 88-летней пациентке из Тольятти без единого разреза. Об этом сообщили в региональном минздраве в четверг, 6 февраля.

Женщина много лет страдала гипертонической болезнью. Полгода назад её состояние ухудшилось — появилась сильная одышка и боли за грудиной. Врачи диагностировали тяжёлый аортальный стеноз — порок сердца, при котором происходит сужение просвета клапана, затрудняется кровоток из сердца к остальным органам, и они не получают в достаточном количестве кислород и питательные вещества, что может привести к смерти.

Для спасения пациентки врачи провели транскатетерную имплантацию аортального клапана. При этом методе специальный катетер вводится через прокол бедренной артерии и не требуется останавливать сердце, чтобы починить его.