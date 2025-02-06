Онколог рассказал, какие виды рака обычно развиваются из-за сбоев в генах

Онколог раскрыл, какие виды рака чаще всего развиваются из-за сбоев в генах
Чаще всего из-за наследственности развивается опухоль молочной железы, заявил ОТР онколог Евгений Черемушкин. Рак кишечника из-за генетических мутаций также довольно распространен, добавил эксперт.
Это вот четко передаваемые [виды]. Таких может быть несколько десятков заболеваний, которые сначала имеют исходные генетические нарушения, а уже как результат нарушенного функционирования возникают на раннем этапе опухолевые процессы, — объяснил Черемушкин.
Опухоль молочной железы, по его словам, происходит из-за мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. А рак кишечника развивается, когда в этом органе возникает множество полипов, которые потенциально опасны, подчеркнул онколог. Нередко генетические сбои чреваты не одной, а сразу множеством опухолей, добавил Черемушкин.
Онколог Иван Каприн для диагностики опухоли молочной железы и рака кишечника посоветовал своевременно проходить скрининг. Эта процедура позволит выявить заболевание на ранней стадии, повысив вероятность полного излечения, пояснил врач.