Онколог рассказал, какие виды рака обычно развиваются из-за сбоев в генах

Чаще всего из-за наследственности развивается опухоль молочной железы, заявил ОТР онколог Евгений Черемушкин. Рак кишечника из-за генетических мутаций также довольно распространен, добавил эксперт.

Э т о в о т ч е т к о п е р е д а в а е м ы е [ в и д ы ] . Т а к и х м о ж е т б ы т ь н е с к о л ь к о д е с я т к о в з а б о л е в а н и й , к о т о р ы е с н а ч а л а и м е ю т и с х о д н ы е г е н е т и ч е с к и е н а р у ш е н и я , а у ж е к а к р е з у л ь т а т н а р у ш е н н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я в о з н и к а ю т н а р а н н е м э т а п е о п у х о л е в ы е п р о ц е с с ы , — о б ъ я с н и л Ч е р е м у ш к и н .

Опухоль молочной железы, по его словам, происходит из-за мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. А рак кишечника развивается, когда в этом органе возникает множество полипов, которые потенциально опасны, подчеркнул онколог. Нередко генетические сбои чреваты не одной, а сразу множеством опухолей, добавил Черемушкин.

Онколог Иван Каприн для диагностики опухоли молочной железы и рака кишечника посоветовал своевременно проходить скрининг. Эта процедура позволит выявить заболевание на ранней стадии, повысив вероятность полного излечения, пояснил врач.