Эксперт: медицине в РФ нужны новые специальности для борьбы с раком

Подготовка по новым специальностям, в том числе таким как кардиоонкология и онкогеронтология, необходима для развития системы борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил журналистам генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в рамках выездного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры".

" Н у ж н ы н о в ы е с п е ц и а л ь н о с т и в т о м ч и с л е , и о б э т о м г о в о р и т [ м и н и с т р з д р а в о о х р а н е н и я РФ] Михаил Альбертович Мурашко, кардиоонкологи, <...> онкогеронтологи, которые тоже будут заниматься пожилыми пациентами, страдающими еще и онкологическими заболеваниями. Поэтому простор для новых специальностей и онкологических междисциплинарных подходов очень широкий", - сказал он.

Каприн отметил, что перед медициной стоит задача, обозначенная президентом РФ, увеличить к 2030 году продолжительность жизни до 78 лет. По его словам, новые квалифицированные кадры могут помочь в достижении национальной цели и в борьбе с онкологическими заболеваниями, в частности. Он добавил, что предложения будут переданы председателю комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатору Калужской области Владиславу Шапше.