Эксперт: медицине в РФ нужны новые специальности для борьбы с раком

Эксперт Каприн: медицине в РФ нужны новые специальности для борьбы с раком
Подготовка по новым специальностям, в том числе таким как кардиоонкология и онкогеронтология, необходима для развития системы борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил журналистам генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в рамках выездного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры".
"Нужны новые специальности в том числе, и об этом говорит [министр здравоохранения РФ] Михаил Альбертович Мурашко, кардиоонкологи, <...> онкогеронтологи, которые тоже будут заниматься пожилыми пациентами, страдающими еще и онкологическими заболеваниями. Поэтому простор для новых специальностей и онкологических междисциплинарных подходов очень широкий", - сказал он.
Каприн отметил, что перед медициной стоит задача, обозначенная президентом РФ, увеличить к 2030 году продолжительность жизни до 78 лет. По его словам, новые квалифицированные кадры могут помочь в достижении национальной цели и в борьбе с онкологическими заболеваниями, в частности. Он добавил, что предложения будут переданы председателю комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатору Калужской области Владиславу Шапше.