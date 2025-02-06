Врач извлек магниты из носа пятилетней девочки

Врач в Подмосковье извлек магниты из носа 5-летней девочки
Специалист детского клинического центра имени Рошаля достал из носа 5-летней девочки два магнита. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.
«В детский центр обратилась мама 5-летней девочки, которая жаловалась на болезненные ощущения в области носа и затрудненное дыхание. Малышку разместили вместе с мамой в боксе приемного отделения, где ее осмотрел оториноларинголог. Во время риноскопии врач обнаружил в носу девочки два магнита, которые притянулись друг к другу через перегородку носа», – говорится в сообщении.
В медучреждении отметили, что врач сразу же достал магниты при помощи специального «носового крючка». Они не навредили слизистой, так как находились в носу не более двух часов.