Врач извлек магниты из носа пятилетней девочки

Специалист детского клинического центра имени Рошаля достал из носа 5-летней девочки два магнита. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

« В д е т с к и й ц е н т р о б р а т и л а с ь м а м а 5 - л е т н е й д е в о ч к и , к о т о р а я ж а л о в а л а с ь н а б о л е з н е н н ы е о щ у щ е н и я в о б л а с т и н о с а и з а т р у д н е н н о е д ы х а н и е . М а л ы ш к у р а з м е с т и л и в м е с т е с м а м о й в б о к с е п р и е м н о г о о т д е л е н и я , г д е е е о с м о т р е л о т о р и н о л а р и н г о л о г . В о в р е м я р и н о с к о п и и в р а ч о б н а р у ж и л в н о с у д е в о ч к и д в а м а г н и т а , к о т о р ы е п р и т я н у л и с ь д р у г к д р у г у ч е р е з п е р е г о р о д к у н о с а » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В медучреждении отметили, что врач сразу же достал магниты при помощи специального «носового крючка». Они не навредили слизистой, так как находились в носу не более двух часов.