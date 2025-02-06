Врачи в Подмосковье вытащили из мочевого пузыря пациентки два камня весом около 200 г

Специалисты Электростальской больницы в Подмосковье извлекли из мочевого пузыря пациентки два камня весом около 200 г. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

У пациентки извлекли из мочевого пузыря два камня весом 200 грамм
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По информации ведомства, 54-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на сильную боль в нижней части живота.

«Проведенное обследование выявило у пациентки крупные конкременты в мочевом пузыре. Женщина сообщила, что не посещала врача и отказывалась от профилактических осмотров, а за медицинской помощью обратилась только при появлении острой боли», говорится в сообщении.

Уточняется, что пациентке выполнили экстренную операцию.

«Через разрез на передней брюшной стенке извлекли из мочевого пузыря два камня размером 7,5 и 5,5 см, которые в общей сложности весили 200 г. Важной задачей было не только удалить образования, а и сохранить функциональность мочевого пузыря. Нам это удалось, операция прошла успешно. Послеоперационный период у пациентки протекал без осложнений», рассказала врач-уролог Ольга Чежина, которую цитирует пресс-служба.

Пациентку отпустили домой на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.