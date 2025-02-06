У пациентки извлекли из мочевого пузыря два камня весом 200 грамм

Специалисты Электростальской больницы в Подмосковье извлекли из мочевого пузыря пациентки два камня весом около 200 г. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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По информации ведомства, 54-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на сильную боль в нижней части живота.

« П р о в е д е н н о е о б с л е д о в а н и е в ы я в и л о у п а ц и е н т к и к р у п н ы е к о н к р е м е н т ы в м о ч е в о м п у з ы р е . Ж е н щ и н а с о о б щ и л а , ч т о н е п о с е щ а л а в р а ч а и о т к а з ы в а л а с ь о т п р о ф и л а к т и ч е с к и х о с м о т р о в , а з а м е д и ц и н с к о й п о м о щ ь ю о б р а т и л а с ь т о л ь к о п р и п о я в л е н и и о с т р о й б о л и » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уточняется, что пациентке выполнили экстренную операцию.

« Ч е р е з р а з р е з н а п е р е д н е й б р ю ш н о й с т е н к е и з в л е к л и и з м о ч е в о г о п у з ы р я д в а к а м н я р а з м е р о м 7 , 5 и 5 , 5 с м , к о т о р ы е в о б щ е й с л о ж н о с т и в е с и л и 2 0 0 г . В а ж н о й з а д а ч е й б ы л о н е т о л ь к о у д а л и т ь о б р а з о в а н и я , а и с о х р а н и т ь ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь м о ч е в о г о п у з ы р я . Н а м э т о у д а л о с ь , о п е р а ц и я п р о ш л а у с п е ш н о . П о с л е о п е р а ц и о н н ы й п е р и о д у п а ц и е н т к и п р о т е к а л б е з о с л о ж н е н и й » , – р а с с к а з а л а в р а ч - у р о л о г О л ь г а Ч е ж и н а , к о т о р у ю ц и т и р у е т п р е с с - с л у ж б а .

Пациентку отпустили домой на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.