У пациентки извлекли из мочевого пузыря два камня весом 200 грамм

Врачи в Подмосковье вытащили из мочевого пузыря пациентки два камня весом около 200 г
Специалисты Электростальской больницы в Подмосковье извлекли из мочевого пузыря пациентки два камня весом около 200 г. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.
По информации ведомства, 54-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на сильную боль в нижней части живота.
«Проведенное обследование выявило у пациентки крупные конкременты в мочевом пузыре. Женщина сообщила, что не посещала врача и отказывалась от профилактических осмотров, а за медицинской помощью обратилась только при появлении острой боли», – говорится в сообщении.
Уточняется, что пациентке выполнили экстренную операцию.
«Через разрез на передней брюшной стенке извлекли из мочевого пузыря два камня размером 7,5 и 5,5 см, которые в общей сложности весили 200 г. Важной задачей было не только удалить образования, а и сохранить функциональность мочевого пузыря. Нам это удалось, операция прошла успешно. Послеоперационный период у пациентки протекал без осложнений», – рассказала врач-уролог Ольга Чежина, которую цитирует пресс-служба.
Пациентку отпустили домой на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.