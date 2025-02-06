Названы перспективные направления в онкологии

Такие направления в современной онкологии, как иммунотерапия, персонификация лечения на основе генетических данных и применение искусственного интеллекта, имеют большие перспективы и удостоились поддержки Российского научного фонда (РНФ). Об этом рассказал замгендиректора по науке НМИЦ радиологии Минздрава РФ, координатор секции фундаментальных исследований для медицины экспертного совета РНФ по научным проектам Борис Алексеев.

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« С е г о д н я в р а ч и м е е т д е л о с т а к и м о г р о м н ы м о б ъ е м о м д а н н ы х , ч т о о р и е н т и р о в а т ь с я в э т о м у ж е н е в о з м о ж н о п о л н о с т ь ю . И с к у с с т в е н н ы й и н т е л л е к т п о з в о л я е т э т о а н а л и з и р о в а т ь г о р а з д о б о л е е о п т и м а л ь н о » , — о т м е т и л Алексеев на пресс-конференции в ТАСС.

Среди поддержанных РНФ проектов в этой области он выделил проект коллектива Сеченовского университета под руководством Филиппа Копылова по использованию масс-спектрометрии выдыхаемого воздуха для диагностики заболеваний легких. С помощью ИИ ученые создают "модель, которая позволит очень четко и быстро провести диагностику и назначить правильное лечение в дебюте заболевания".

Другим грантом РНФ поддержан проект коллектива РЭУ им. Г.В. Плеханова под руководством Владимира Судакова по применению ИИ в области клинической фармакологии. Он призван помочь врачу выбрать медикаментозное лечение и видеть перекрестное взаимодействие лекарств.

Поддержка и подавление иммунитета

В области иммунотерапии, как рассказал Алексеев, поддержан проект коллектива Института биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова по усилению терапевтического потенциала противоопухолевых препаратов с помощью активизации "натуральных киллеров", - клеток врожденного иммунитета, которые имеются в организме человека, но часто их слишком мало, и они неактивны.

Алексеев также отметил грант в адрес проекта коллектива Института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича под руководством Дмитрия Жданова. Ученые заняты поиском возможностей лечения рассеянного склероза путем подавления аутоиммунной системы, которая начинает атаковать собственные здоровые ткани.

В области персонификации лечения на основе молекулярно-генетических исследований, Алексеев отметил проект коллектива Томского НМИЦ РАН по прогнозированию развития рака легких у пациентов с различными легочными заболеваниями на основе изучения профиля микроРНК. Также РНФ поддержал проект Российского университета дружбы народов по персонификации лечения больных саркомой, которые очень плохо поддаются лекарственной терапии.