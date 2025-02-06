Врачи извлекли из руки мужчины осколки пластикового подоконника

Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева спасли мужчину с осколками от пластикового подоконника. Об этом сообщили Москве 24 в столичном департаменте здравоохранения.

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Восемь осколков вонзились в локоть мужчины, когда он работал на даче с бензопилой. Из-за того, что рана не заживала, пострадавший обратился в медучреждение. Он также жаловался на боль и отек в области левого предплечья.

Врачи сделали рентген и заметили в мягких тканях локтя инородные фрагменты. В связи с этим мужчине сделали операцию, в ходе которой хирурги вытащили восемь осколков размерами 1х0,5 до 5х0,5 сантиметра. Также ему сделали прививку от столбняка и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

« C в о е в р е м е н н о е о б р а щ е н и е з а м е д и ц и н с к о й п о м о щ ь ю п р и л ю б ы х т р а в м а х и л и п о д о з р е н и я х н а н а л и ч и е и н о р о д н ы х т е л в т к а н я х к р а й н е в а ж н о д л я п р е д о т в р а щ е н и я в о з м о ж н ы х о с л о ж н е н и й . Б е р е г и т е с в о е з д о р о в ь е и н е о т к л а д ы в а й т е в и з и т к в р а ч у » , – з а к л ю ч и л в р а ч - х и р у р г б о л ь н и ц ы Б а х а д у р Б а б а е в .

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