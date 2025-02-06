Почему развивается варикоз в молодом возрасте

Варикоз: почему он появляется у совсем молодых и что делать для профилактики
Варикоз принято считать проблемой людей старшего возраста, но все чаще он проявляется у совсем молодых — даже у тех, кто едва перешагнул 20-летний рубеж. Почему это происходит, какие сигналы подает организм и как защитить ноги от неприятных «сюрпризов»? Разбираемся вместе с флебологом Марией Гусевой.
Почему варикоз появляется в молодости
Варикозное расширение вен — это не просто косметический дефект, а заболевание, связанное с нарушением кровотока. Вены на ногах вынуждены работать против силы тяжести, возвращая кровь к сердцу.
Если сосуды слабые, а клапаны вен работают плохо, кровь застаивается, создавая избыточное давление. Это и приводит к растяжению вен, их утолщению и образованию узлов. Казалось бы, варикоз — удел тех, кто годами подвергал ноги нагрузкам, но в последнее время он встречается даже у подростков. Почему?
«Причин много. Тут и генетическая предрасположенность — если у родителей были проблемы с венами, шанс получить их "в наследство" довольно велик. Особенно если слабость сосудов передается по женской линии. Сильно влияет и малоподвижный образ жизни. В эпоху гаджетов молодежь проводит слишком много времени сидя — в университете, офисе, за компьютером. Длительное сидение замедляет кровоток и создает застойные явления в ногах», — объясняет врач.
Избыточные физические нагрузки
Это обратная сторона медали: чрезмерное увлечение спортом, особенно с трендовым нынче поднятием тяжестей, создает колоссальную нагрузку на вены. Вместо укрепления сосудов они получают стресс и ослабляются.
Ношение неудобной обуви и тесной одежды
Любовь к узким джинсам, высокому каблуку или слишком плотно облегающим леггинсам может сыграть злую шутку. Они пережимают сосуды, ухудшая циркуляцию крови.
Гормональные изменения
Подростковый период, беременность, прием гормональных контрацептивов — все это может провоцировать появление варикоза, поскольку женские гормоны ослабляют стенки сосудов.
Неправильное питание
Фастфуд, недостаток клетчатки, недостаточное потребление воды — все это приводит к хроническим запорам. А постоянное натуживание — это прямой путь к повышенному давлению в венах.
Как понять, что варикоз начинается
На ранних стадиях болезнь может протекать незаметно, но есть тревожные звоночки, которые нельзя игнорировать.
«Обязательно обращайте внимание, если у вас тяжесть в ногах, особенно к вечеру, отеки, даже если обувь утром сидела идеально, ощущение жжения или покалывания в голенях, мелкие сосудистые "звездочки" и сеточки, болезненные судороги в ногах ночью», — предупреждает флеболог.
Если эти симптомы уже есть, значит, сосуды подают сигнал SOS.
Профилактика варикоза: семь важных шагов
Чтобы вены оставались здоровыми, нужно заботиться о них заранее — и лучше не ждать первых признаков болезни.
Забудьте про долгие часы сидения без движения. Если работа или учеба вынуждают проводить много времени за столом, устраивайте себе «разминки» каждые 40–50 минут: вставайте, походите, сделайте легкую гимнастику. Хорошо помогают плавание, йога, пилатес, ходьба.
Сидение с одной ногой поверх другой — привычка многих людей, но она сильно пережимает вены. А неправильная осанка создает дополнительное давление на нижние конечности.
Высокие каблуки и узкие ботильоны лучше оставить для особых случаев. В повседневной жизни обувь должна быть удобной, с хорошей амортизацией и небольшим каблуком (2–4 см). Одежда тоже должна быть комфортной, без чрезмерного сдавливания.
Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на вены, а недостаток клетчатки и воды приводит к запорам, что тоже плохо для сосудов. Включайте в рацион больше овощей, злаков, белков и полезных жиров.
Контрастный душ — один из самых эффективных способов укрепить вены. Переключение между горячей и прохладной водой улучшает тонус сосудов и делает их более эластичными.