Почему развивается варикоз в молодом возрасте

Варикоз принято считать проблемой людей старшего возраста, но все чаще он проявляется у совсем молодых — даже у тех, кто едва перешагнул 20-летний рубеж. Почему это происходит, какие сигналы подает организм и как защитить ноги от неприятных «сюрпризов»? Разбираемся вместе с флебологом Марией Гусевой.

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Почему варикоз появляется в молодости

Варикозное расширение вен — это не просто косметический дефект, а заболевание, связанное с нарушением кровотока. Вены на ногах вынуждены работать против силы тяжести, возвращая кровь к сердцу.

Если сосуды слабые, а клапаны вен работают плохо, кровь застаивается, создавая избыточное давление. Это и приводит к растяжению вен, их утолщению и образованию узлов. Казалось бы, варикоз — удел тех, кто годами подвергал ноги нагрузкам, но в последнее время он встречается даже у подростков. Почему?

« П р и ч и н м н о г о . Т у т и г е н е т и ч е с к а я п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь — е с л и у р о д и т е л е й б ы л и п р о б л е м ы с в е н а м и , ш а н с п о л у ч и т ь и х " в н а с л е д с т в о " д о в о л ь н о в е л и к . О с о б е н н о е с л и с л а б о с т ь с о с у д о в п е р е д а е т с я п о ж е н с к о й л и н и и . С и л ь н о в л и я е т и м а л о п о д в и ж н ы й о б р а з ж и з н и . В э п о х у г а д ж е т о в м о л о д е ж ь п р о в о д и т с л и ш к о м м н о г о в р е м е н и с и д я — в у н и в е р с и т е т е , о ф и с е , з а к о м п ь ю т е р о м . Д л и т е л ь н о е с и д е н и е з а м е д л я е т к р о в о т о к и с о з д а е т з а с т о й н ы е я в л е н и я в н о г а х » , — о б ъ я с н я е т в р а ч .

Избыточные физические нагрузки

Это обратная сторона медали: чрезмерное увлечение спортом, особенно с трендовым нынче поднятием тяжестей, создает колоссальную нагрузку на вены. Вместо укрепления сосудов они получают стресс и ослабляются.

Ношение неудобной обуви и тесной одежды

Любовь к узким джинсам, высокому каблуку или слишком плотно облегающим леггинсам может сыграть злую шутку. Они пережимают сосуды, ухудшая циркуляцию крови.

Гормональные изменения

Подростковый период, беременность, прием гормональных контрацептивов — все это может провоцировать появление варикоза, поскольку женские гормоны ослабляют стенки сосудов.

Неправильное питание

Фастфуд, недостаток клетчатки, недостаточное потребление воды — все это приводит к хроническим запорам. А постоянное натуживание — это прямой путь к повышенному давлению в венах.

Как понять, что варикоз начинается

На ранних стадиях болезнь может протекать незаметно, но есть тревожные звоночки, которые нельзя игнорировать.

« О б я з а т е л ь н о о б р а щ а й т е в н и м а н и е , е с л и у в а с т я ж е с т ь в н о г а х , о с о б е н н о к в е ч е р у , о т е к и , д а ж е е с л и о б у в ь у т р о м с и д е л а и д е а л ь н о , о щ у щ е н и е ж ж е н и я и л и п о к а л ы в а н и я в г о л е н я х , м е л к и е с о с у д и с т ы е " з в е з д о ч к и " и с е т о ч к и , б о л е з н е н н ы е с у д о р о г и в н о г а х н о ч ь ю » , — п р е д у п р е ж д а е т ф л е б о л о г .

Если эти симптомы уже есть, значит, сосуды подают сигнал SOS.

Профилактика варикоза: семь важных шагов

Чтобы вены оставались здоровыми, нужно заботиться о них заранее — и лучше не ждать первых признаков болезни.

Забудьте про долгие часы сидения без движения. Если работа или учеба вынуждают проводить много времени за столом, устраивайте себе «разминки» каждые 40–50 минут: вставайте, походите, сделайте легкую гимнастику. Хорошо помогают плавание, йога, пилатес, ходьба.

Сидение с одной ногой поверх другой — привычка многих людей, но она сильно пережимает вены. А неправильная осанка создает дополнительное давление на нижние конечности.

Высокие каблуки и узкие ботильоны лучше оставить для особых случаев. В повседневной жизни обувь должна быть удобной, с хорошей амортизацией и небольшим каблуком (2–4 см). Одежда тоже должна быть комфортной, без чрезмерного сдавливания.

Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на вены, а недостаток клетчатки и воды приводит к запорам, что тоже плохо для сосудов. Включайте в рацион больше овощей, злаков, белков и полезных жиров.

Контрастный душ — один из самых эффективных способов укрепить вены. Переключение между горячей и прохладной водой улучшает тонус сосудов и делает их более эластичными.