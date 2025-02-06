Хирурги удалили гигантскую опухоль головного мозга у пенсионерки

В Ижевске врачи ГКБ №7 прооперировали 60-летнюю женщину с гигантской опухолью мозга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

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Пациентка долгое время страдала от головных болей, также у неё постепенно снижалась память и внимание, но она не обращалась к врачам.

« Т р е в о г у з а б и л и е ё к о л л е г и , к о г д а ж е н щ и н а с т а л а о ш и б а т ь с я в д о к у м е н т а х и п е р е с т а л а с п р а в л я т ь с я с о с в о и м и р а б о ч и м и о б я з а н н о с т я м и , и з м е н и л с я х а р а к т е р , о н а п е р е с т а л а у х а ж и в а т ь з а с о б о й . Р о д с т в е н н и к и о т п р а в и л и е ё н а о б с л е д о в а н и е , г д е б ы л а в ы я в л е н а о п у х о л ь м о з г а — м е н и н г и о м а б о л ь ш и х р а з м е р о в » , — р а с с к а з а л а в р а ч - н е й р о х и р у р г О л ь г а М у р а ш о в а .

Новообразование занимало почти 14% объема полости черепа — 189 куб. см. Было решено провести операцию. Врачи-нейрохирурги ГКБ №7 оперировали пациентку 5 часов и полностью удалили опухоль.

В настоящий момент женщина восстанавливает утраченные навыки самообслуживания, общения и контроля поведения.

Отмечается, что в Удмуртии под наблюдением врачей-онкологов находятся более 46,5 тыс. пациентов. Почти 60% опухолей получается выявлять на ранней стадии.

« О п у х о л и г о л о в н о г о м о з г а в о б щ е о н к о л о г и ч е с к о й п р а к т и к е в с т р е ч а ю т с я о т н о с и т е л ь н о р е д к о — в с е г о 1 0 - 1 5 в п е р в ы е в ы я в л е н н ы х с л у ч а е в н а 1 0 0 т ы с . н а с е л е н и я в г о д , д л я У д м у р т и и э т о п р и б л и з и т е л ь н о 1 5 0 – 2 0 0 ч е л о в е к в г о д » , — о т м е ч а е т О л ь г а М у р а ш о в а .

По словам врача, опухоль растет медленно и постепенно вытесняет нормальную мозговую ткань, поэтому и симптомы проявляются постепенно. Родным очень важно отслеживать изменения в поведении своих близких и не игнорировать симптомы.