Несуществующее лекарство от облысения продавали россиянам

На российских площадках появилось якобы лекарственное средство от алопеции — выпадения волос.

В России продавали несуществующее лекарство от облысения
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Изготовитель утверждает, что оно создано на основе американского комплекса «Ксиноксин», который на проверку оказался фальшивкой.

«В открытых реестрах косметических компонентов, международных и российских, нет такого компонента, как "Ксиноксин" или Xinoxin. Что такое "Ксиноксин" никто не знает», заявил эксперт по фармацевтической безопасности Александр Носенко.

На официальном сайте этого «чудо-комплекса», где указана «инновационная формула», указан изготовитель Unixinos LLC — американская фирма с филиалом в Китае. Однако официальный домен сайта зарегистрирован в России, а такой компании, как утверждает Носенко, вовсе не существует, пишут «Известия».

Ранее «СП» писала, что онкологическая заболеваемость в России растет.

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Александр Носенко