В России продавали несуществующее лекарство от облысения

На российских площадках появилось якобы лекарственное средство от алопеции — выпадения волос.

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Изготовитель утверждает, что оно создано на основе американского комплекса «Ксиноксин», который на проверку оказался фальшивкой.

« В о т к р ы т ы х р е е с т р а х к о с м е т и ч е с к и х к о м п о н е н т о в , м е ж д у н а р о д н ы х и р о с с и й с к и х , н е т т а к о г о к о м п о н е н т а , к а к " К с и н о к с и н " и л и X i n o x i n . Ч т о т а к о е " К с и н о к с и н " — н и к т о н е з н а е т » , — з а я в и л э к с п е р т п о ф а р м а ц е в т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и Александр Носенко.

На официальном сайте этого «чудо-комплекса», где указана «инновационная формула», указан изготовитель Unixinos LLC — американская фирма с филиалом в Китае. Однако официальный домен сайта зарегистрирован в России, а такой компании, как утверждает Носенко, вовсе не существует, пишут «Известия».

Ранее «СП» писала, что онкологическая заболеваемость в России растет.