В России продавали несуществующее лекарство от облысения

Несуществующее лекарство от облысения продавали россиянам
На российских площадках появилось якобы лекарственное средство от алопеции — выпадения волос.
Изготовитель утверждает, что оно создано на основе американского комплекса «Ксиноксин», который на проверку оказался фальшивкой.
«В открытых реестрах косметических компонентов, международных и российских, нет такого компонента, как "Ксиноксин" или Xinoxin. Что такое "Ксиноксин" — никто не знает», — заявил эксперт по фармацевтической безопасности Александр Носенко.
На официальном сайте этого «чудо-комплекса», где указана «инновационная формула», указан изготовитель Unixinos LLC — американская фирма с филиалом в Китае. Однако официальный домен сайта зарегистрирован в России, а такой компании, как утверждает Носенко, вовсе не существует, пишут «Известия».
Ранее «СП» писала, что онкологическая заболеваемость в России растет.