Что делать, если препараты для лечения эректильной дисфункции не работают

Уролог Рена Малик дала совет мужчинам с эректильной дисфункцией, не поддающейся мгновенному лечению препаратами. Ее рекомендации опубликовало издание Men's Health.

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Прежде всего Малик посоветовала мужчинам не сдаваться.

« И с с л е д о в а н и я п о к а з а л и , ч т о п р и п е р в о м и в т о р о м п р и е м е т а к о г о л е к а р с т в а , к а к с и л д е н а ф и л , в е р о я т н о с т ь у с п е х а с о с т а в л я е т п р и м е р н о 5 4 - 6 4 п р о ц е н т а . О д н а к о к в о с ь м о й п о п ы т к е э т о т п о к а з а т е л ь у с п е х а п о д с к а к и в а е т д о 8 6 п р о ц е н т о в . Н а с т о й ч и в о с т ь о к у п а е т с я » , — о т м е т и л а о н а .

Кроме того, уролог порекомендовала принимать лекарства как минимум за полчаса-час до запланированного секса, чтобы они успели подействовать. Малик предупредила, что помешать работе препарата может употребление жирной пищи.

В случае, если эти приемы не работают, уролог посоветовала спросить у лечащего врача, можно ли увеличить дозу лекарства, и обратить внимание на общее состояние здоровья: в порядке ли кровяное давление и уровень холестерина, нет ли диабета. Все это, подчеркнула врач, может мешать стабильному кровотоку и хорошей эрекции.

« Е с л и в ы п р и н и м а е т е т о л ь к о л е к а р с т в а и н е м е н я е т е о б р а з ж и з н и , с о в р е м е н е м о н и п е р е с т а н у т д е й с т в о в а т ь н е п о т о м у , ч т о в ы с т а л и о т н и х з а в и с е т ь , а п о т о м у , ч т о с в о з р а с т о м п р о б л е м ы с к р о в о о б р а щ е н и е м и м е ю т т е н д е н ц и ю у х у д ш а т ь с я . Ч т о б ы п р е д о т в р а т и т ь э т о , о б я з а т е л ь н о с о б л ю д а й т е р е к о м е н д а ц и и в р а ч а : п р а в и л ь н о п и т а й т е с ь , з а н и м а й т е с ь с п о р т о м и в ы с ы п а й т е с ь . И с с л е д о в а н и я п о к а з а л и , ч т о 1 5 0 м и н у т а э р о б н ы х у п р а ж н е н и й в н е д е л ю м о г у т б ы т ь с т о л ь ж е э ф ф е к т и в н ы м и , к а к и с и л д е н а ф и л , д л я у л у ч ш е н и я э р е к ц и и » , — Р е н а М а л и к , у р о л о г .

Ранее уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие секса в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции.