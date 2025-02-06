Хирург спас бойца, проведя операцию в полевых условиях в зоне СВО

Военный хирург с позывным «Тополь» рассказал о проведении сложной операции в полевых условиях. Как сообщает Минобороны РФ, транспортировка поступившего с ранением бойца была невозможна, поскольку он ее не пережил бы. Решение нужно было принимать на месте и оперировать тоже.

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Осколком вражеского снаряда у военнослужащего оказалась повреждена трахея, и врачи решили сделать ему трахеостому.

« М ы с д е л а л и т р а х е о с т о м у , о с т а н о в и л и о к о н ч а т е л ь н о к р о в о т е ч е н и я , п е р е в о д е г о н а и с к у с с т в е н н у ю в е н т и л я ц и ю л е г к и х , э т а п и р о в а л и . В о д и т е л и с о п р о в о ж д а ю щ и е т о ж е с д е л а л и н е в о з м о ж н о е . Д о р о г а р а з б и т а я , з а н я л а д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о в р е м е н и д л я э в а к у а ц и и . И п о т о м в о т м о й д р у г е г о в с т р е т и л . Е г о в ы п и с а л и . И о н б ы л о ч е н ь б л а г о д а р е н . О н н а с в с п о м н и л , и о н о к а з а л с я ж и в » , — р а с с к а з а л « Т о п о л ь » .

За эту операцию врач был награжден Орденом Мужества, однако он сам отмечает, что этой награды достойно все его подразделение в полном составе.

Ранее «Свободная Пресса» писала новость о том, что армия России зачистила еще один квартал Часова Яра.