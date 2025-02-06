Хирург спас бойца, проведя операцию в полевых условиях в зоне СВО
Военный хирург с позывным «Тополь» рассказал о проведении сложной операции в полевых условиях. Как сообщает Минобороны РФ, транспортировка поступившего с ранением бойца была невозможна, поскольку он ее не пережил бы. Решение нужно было принимать на месте и оперировать тоже.
Осколком вражеского снаряда у военнослужащего оказалась повреждена трахея, и врачи решили сделать ему трахеостому.
«Мы сделали трахеостому, остановили окончательно кровотечения, перевод его на искусственную вентиляцию легких, этапировали. Водители сопровождающие тоже сделали невозможное. Дорога разбитая, заняла достаточное количество времени для эвакуации. И потом вот мой друг его встретил. Его выписали. И он был очень благодарен. Он нас вспомнил, и он оказался жив», — рассказал «Тополь».
За эту операцию врач был награжден Орденом Мужества, однако он сам отмечает, что этой награды достойно все его подразделение в полном составе.
Ранее «Свободная Пресса» писала новость о том, что армия России зачистила еще один квартал Часова Яра.