Ребенок попал в реанимацию после тренировки

В Приморском районе Петербурга 10-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после тренировки по велоспорту. Об этом сообщает «Фонтанка».

© Газета.Ru

По предварительной информации, инцидент произошел в мультиспортивном клубе Extreme Kids. Во время тренировки мальчик упал животом на ручку тормоза велосипеда.

Ему потребовалась медицинская помощь, пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы открытая рана брюшной стенки и ушибленная рана в области таза. Состояние мальчика медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после экскурсии в Петергофе. Школьница находилась на экскурсии в Петергофе вместе с бабушкой. В какой-то момент ребенку стало плохо, девочка потеряла сознание, упала и ударилась головой. Ей потребовалась медицинская помощь, ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейным переломом затылочной кости в тяжелом состоянии.