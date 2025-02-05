Психиатр рассказала о «методе борща» для выявлении деменции

Психиатр Юлия Левченко рассказала о так называемом «методе борща», который можно использовать для выявлении деменции. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Левченко рассказала, что к ней по просьбе дочери обратилась 67-летняя пациентка. Женщина была дезориентирована и не смогла назвать точно свой возраст и имя зятя. Пенсионерка призналась, что у нее получается готовить борщ, и врач предложила вспомнить рецепт борща — то есть вместе с ней воспроизвести ряд последовательных действий, который пациенту относительно знаком. По словам психиатра, «сварить борщ» — это ее любимый метод.

Психиатр отметила, что пациентка забыла добавить в суп некоторые ингредиенты.

« Г л а в н о е — ч т о п а ц и е н т ы н а ч и н а ю т з а б ы в а т ь к а к и е - т о ч а с т и , п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь . А е с л и в о о б щ е н а ч и н а ю т д е л а т ь с о в е р ш е н н о н е т е в е щ и с с о с т а в л я ю щ и м и , т о э т о у ж е о т д е л ь н а я и с т о р и я . В х о д е 1 5 - м и н у т н о г о о с м о т р а д и а г н о з « д е м е н ц и я » б ы л в ы с т а в л е н э т о й п а ц и е н т к е » , — Юлия Левченко, психиатр.

Признаками деменции, которые также должны насторожить родственников, психиатр назвала провалы в памяти и забывчивость в отношении недавних событий, утерю вещей, нарушение ориентации на местности при ходьбе или управлении автомобилем, дезориентацию даже в знакомой обстановке, потерю счета времени, затруднения при необходимости принимать решения и решать проблемы, неспособность поддерживать разговор или подбирать слова, ошибки во время выполнения знакомых задач и затруднения с определением расстояния до объектов.

Ранее нейробиолог Роберт Лав предупредил, что высокие дозы кофеина и сахара вредят здоровью мозга. По его словам, сочетание этих продуктов в больших объемах могут привести к деменции.