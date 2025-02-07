Роспотребнадзор помогает Зимбабве в борьбе со вспышкой холеры

Группа ученых и специалистов научных организаций Роспотребнадзора работает в Хараре и соседних городах, помогая местным властям в борьбе со вспышкой холеры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Инфекция охватила восемь районов в трех провинциях страны. Зарегистрированы 342 случая холеры. В ходе пребывания в Зимбабве специалисты Роспотребнадзора посетили инфекционные больницы, где размещались больные, референс-лаборатории, а также осмотрели пациентов с подозрением на холеру. Кроме того, проведен анализ состояния имеющейся в ряде регионов страны коммунальной инфраструктуры, в частности водоснабжения и канализации», — говорится в сообщении.
Российские эксперты дали рекомендации местным властям о том, что необходимо делать для снижения рисков распространения острых кишечных инфекций, носящих сезонный характер и связанных с периодом дождей.
«В настоящее время наметилась тенденция к снижению количества случаев заражения холерой», — отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также сообщили, что в рамках программы помощи странам Африки в 2025 году планируется провести обучающие курсы для эпидемиологов, клиницистов и специалистов по лабораторной диагностике из Зимбабве с использованием российских тест-систем, а также оказать содействие в разработке национальной программы мониторинга холеры в Республике Зимбабве.