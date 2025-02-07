Роспотребнадзор помогает Зимбабве в борьбе со вспышкой холеры

Группа ученых и специалистов научных организаций Роспотребнадзора работает в Хараре и соседних городах, помогая местным властям в борьбе со вспышкой холеры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

© РИА Новости

« И н ф е к ц и я о х в а т и л а в о с е м ь р а й о н о в в т р е х п р о в и н ц и я х с т р а н ы . З а р е г и с т р и р о в а н ы 3 4 2 с л у ч а я х о л е р ы . В х о д е п р е б ы в а н и я в З и м б а б в е с п е ц и а л и с т ы Р о с п о т р е б н а д з о р а п о с е т и л и и н ф е к ц и о н н ы е б о л ь н и ц ы , г д е р а з м е щ а л и с ь б о л ь н ы е , р е ф е р е н с - л а б о р а т о р и и , а т а к ж е о с м о т р е л и п а ц и е н т о в с п о д о з р е н и е м н а х о л е р у . К р о м е т о г о , п р о в е д е н а н а л и з с о с т о я н и я и м е ю щ е й с я в р я д е р е г и о н о в с т р а н ы к о м м у н а л ь н о й и н ф р а с т р у к т у р ы , в ч а с т н о с т и в о д о с н а б ж е н и я и к а н а л и з а ц и и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Российские эксперты дали рекомендации местным властям о том, что необходимо делать для снижения рисков распространения острых кишечных инфекций, носящих сезонный характер и связанных с периодом дождей.

« В н а с т о я щ е е в р е м я н а м е т и л а с ь т е н д е н ц и я к с н и ж е н и ю к о л и ч е с т в а с л у ч а е в з а р а ж е н и я х о л е р о й » , — о т м е т и л и в Р о с п о т р е б н а д з о р е .

В ведомстве также сообщили, что в рамках программы помощи странам Африки в 2025 году планируется провести обучающие курсы для эпидемиологов, клиницистов и специалистов по лабораторной диагностике из Зимбабве с использованием российских тест-систем, а также оказать содействие в разработке национальной программы мониторинга холеры в Республике Зимбабве.