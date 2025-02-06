Почему важно решить проблему с передачей лекарств

В сложном деле пришлось разбираться Челябинскому арбитражному суду, куда поступили встречные иски по поводу поставки лекарства стоимостью в 25,5 миллиона рублей. Заказавший его Минздрав региона попросил аннулировать контракт в связи со смертью нуждавшегося в лекарстве пациента. Поставщик в свою очередь заявил, что обязательства выполнил и требовал от ведомства полной оплаты.

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Предыстория такая: областной Минздрав заключил с московской компанией госконтракт на поставку 117 упаковок зарубежного препарата для пациента, страдавшего редким заболеванием - "мышечная дистрофия Дюшенна". Поставщик доставил лекарство на областной аптечный склад, где в течение 20 дней должны были проверить его качество и подписать акт о приемке. Однако пациент умер, и препарат остался невостребованным.

С этого момента между заказчиком и поставщиком начался спор: Минздрав предложил расторгнуть контракт по соглашению сторон и вернуть лекарство. А компания ответила, что согласится на это, только если ей официально разрешат передать его другому пациенту.

Поясним: незарегистрированные в России лекарства могут приобретаться за рубежом только с разрешения органов власти - для нужд конкретных пациентов. За самовольную перепродажу такого лекарства компании грозили бы крупные неприятности.

В Челябинской области пациентов, нуждавшихся в таком лекарстве, не нашлось. В профильном департаменте Минздрава России на вопрос, есть ли такие пациенты в других регионах, ответили, что передача данного препарата "действующим законодательством не урегулирована".

Стороны зашли в тупик и отправились в суд, который принял сторону поставщика, исполнившего свои обязательства в срок и в полном объеме. Суд решил, что лекарство должны были принять, оплатить и лишь после этого решать его дальнейшую судьбу.

Практика передачи дорогостоящих медикаментов из одного региона в другой существует. Есть нормативные акты Минздрава и правительства, регламентирующие порядок переуступки излишков и перераспределения препаратов. Утвердило правительство и порядок переуступки излишков редких лекарств из одного медучреждения в другие.

" С а м а п о с е б е в о з м о ж н о с т ь п е р е д а ч и н е з а р е г и с т р и р о в а н н ы х в Р о с с и и л е к а р с т в д р у г и м п о л у ч а т е л я м н е и с к л ю ч е н а . И о т с у т с т в и е т а к о г о п о р я д к а в о т н о ш е н и и м е д и к а м е н т а , с т а в ш е г о п р е д м е т о м с у д е б н о г о с п о р а , н е я в л я е т с я о б с т о я т е л ь с т в о м н е п р е о д о л и м о й с и л ы " , - р е з ю м и р о в а л и в а р б и т р а ж е .

В итоге суд взыскал в пользу поставщика стоимость лекарства (около 25 млн руб.) плюс пени за просрочку его оплаты и госпошлину, всего 27 миллионов. С передачей лекарств пациентам в другие регионы остаются серьезные нерешенные проблемы

В Минздраве уже обжаловали это решение в апелляционной инстанции. А пока суд да дело, начали поиск нуждающихся в редком лекарстве в других регионах.

Д л я с к о н ч а в ш е г о с я п а ц и е н т а к у п л е н н ы й п р е п а р а т б ы л ж и з н е н н о н е о б х о д и м - о н п р и н и м а л е г о н е п р е р ы в н о , - п о я с н и л и " Р Г " в п р е с с - с л у ж б е в е д о м с т в а . - П о э т о м у з а п а с ы п о д д е р ж и в а л и с ь в н е о б х о д и м о м к о л и ч е с т в е . О с т а в ш е е с я н е в о с т р е б о в а н н ы м б у д е т п е р е д а н о н у ж д а ю щ и м с я . П о и с к и п а ц и е н т о в у ж е о р г а н и з о в а н ы .

Мнение

Почему лечение орфанных больных такое дорогое

Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов:

Л е к а р с т в е н н ы е п р е п а р а т ы д л я л е ч е н и я б о л ь ш и н с т в а о р ф а н н ы х з а б о л е в а н и й о ч е н ь д о р о г и е . М н о г и х э т о у д и в л я е т , п о р о й в о з м у щ а е т : к а к э т о в о з м о ж н о , ч т о л е ч е н и е о б х о д и т с я в м и л л и о н ы , и н о г д а д е с я т к и м и л л и о н о в р у б л е й . Н о , к с о ж а л е н и ю , с т а к о й ж е с и т у а ц и е й с т а л к и в а ю т с я в р а ч и и п а ц и е н т ы и в д р у г и х с т р а н а х . О р ф а н н ы е ( р е д к и е ) з а б о л е в а н и я п о т о м у т а к и н а з ы в а ю т с я , ч т о в с т р е ч а ю т с я у н е б о л ь ш о г о ч и с л а п а ц и е н т о в , т о е с т ь с п р о с н а п р е п а р а т ы д л я и х л е ч е н и я о г р а н и ч е н . И н о г д а , к а к э т о п р о и з о ш л о в Ч е л я б и н с к о й о б л а с т и , н а в е с ь р е г и о н з а р е г и с т р и р о в а н т о л ь к о о д и н п а ц и е н т с к о н к р е т н о й п а т о л о г и е й . Н о с о в р е м е н н ы е л е к а р с т в а с о з д а ю т с я н а о с н о в е д о р о г о с т о я щ и х б и о т е х н о л о г и й , и х в ы в о д н а р ы н о к н а у к о е м о к и о ч е н ь з а т р а т е н , а в л о ж е н и я о к у п а ю т с я д о л г о с у ч е т о м т о г о , ч т о к о л и ч е с т в о п а ц и е н т о в в к а ж д о й н о з о л о г и и с р а в н и т е л ь н о н е в е л и к о п о в с е м у м и р у . О т с ю д а т а к а я в ы с о к а я ц е н а п р е п а р а т о в . Н о в а ж н о п о н и м а т ь , ч т о о н и н е т о л ь к о ж и з н е с п а с а ю щ и е , н о д е й с т в и т е л ь н о м е н я ю т к а ч е с т в о ж и з н и л ю д е й , и м е ю щ и х р е д к и е д и а г н о з ы . Е с л и п р е п а р а т з а к у п л е н в р а м к а х с р е д с т в ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а , т о п р о б л е м с п е р е р а с п р е д е л е н и е м м е ж д у р е г и о н а м и н е т . Б о л е е с л о ж н а я с и т у а ц и я , к о г д а с а м р е г и о н п о к у п а е т п р е п а р а т , т о г д а и в о з н и к а ю т с л у ч а и , п о д о б н ы е ч е л я б и н с к о м у . Н о , п о л а г а ю , в с е г д а м о ж н о н а й т и в ы х о д и у р е г у л и р о в а т ь в о п р о с в д о с у д е б н о м п о р я д к е .

Совет эксперта

Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований Народного фронта:

К о г д а л е к а р с т в а з а к у п а ю т с я н а ф е д е р а л ь н о м у р о в н е , п о ф е д е р а л ь н ы м п р о г р а м м а м , т у т в с е п л ю с - м и н у с п р о х о д и т б е з с б о е в . К а к п о к а з ы в а е т н а ш м о н и т о р и н г , в п о с л е д н и е г о д ы о б е с п е ч е н и е с т а л о л у ч ш е . Б о л ь ш и е р а с х о д ы в з я л н а с е б я ф о н д " К р у г д о б р а " , к о т о р ы й о б е с п е ч и в а е т т е р а п и е й д е т е й с о р ф а н н ы м и з а б о л е в а н и я м и , з а к у п а я д л я н и х в т о м ч и с л е и н е з а р е г и с т р и р о в а н н ы е в с т р а н е л е к а р с т в а . И б ы л р а с ч е т , ч т о э т о п е р е р а с п р е д е л и т ф и н а н с о в у ю н а г р у з к у и п о з в о л и т р е г и о н а м л у ч ш е о б е с п е ч и в а т ь л е к а р с т в а м и п а ц и е н т о в в з р о с л о г о в о з р а с т а . Н о с п е р е р а с п р е д е л е н и е м л е к а р с т в м е ж д у р е г и о н а м и , е с л и в о з н и к а е т т а к а я н е о б х о д и м о с т ь ( к а к э т о п р о и з о ш л о в Ч е л я б и н с к о й о б л а с т и ) , д е й с т в и т е л ь н о о с т а ю т с я н е р е ш е н н ы е п р о б л е м ы . К о г д а п р е п а р а т з а к у п а е т с я и з р е г и о н а л ь н о г о б ю д ж е т а , п е р е д а в а т ь е г о п а ц и е н т у и з д р у г о г о р е г и о н а з а к о н н е п о з в о л я е т . Т у т е с т ь о п р е д е л е н н ы й п р а в о в о й т у п и к , д а ж е н е с м о т р я н а т о , ч т о э т о м о ж е т б ы т ь в п о л н е д о т а ц и о н н ы й р е г и о н , у к о т о р о г о д е н ь г и н а л е к а р с т в е н н ы е п р о г р а м м ы п о я в и л и с ь б л а г о д а р я ф е д е р а л ь н ы м в л и в а н и я м . Ф е д е р а л и з а ц и я з а к у п о к , и м ы о б э т о м п о с т о я н н о г о в о р и м , п о з в о л и л а б ы р е ш и т ь э т о т в о п р о с . И н е т о л ь к о п о т о м у , ч т о б ы л о б ы п р о щ е п е р е р а с п р е д е л я т ь у ж е з а к у п л е н н ы е л е к а р с т в а . Е с т ь е щ е о д и н м о м е н т , к о т о р ы й н а м к а к Б ю р о р а с с л е д о в а н и й Н а р о д н о г о ф р о н т а п р и н ц и п и а л ь н о в а ж е н . Р е г и о н ы з а к у п а ю т л е к а р с т в а п о б о л е е в ы с о к и м ц е н а м . Н а ф е д е р а л ь н о м у р о в н е з а к у п к и к р у п н ы е , и п р о и з в о д и т е л и д а ю т х о р о ш и е с к и д к и . Т а к , к с т а т и , р а б о т а е т " К р у г д о б р а " . Д л я р е г и о н о в б ы л о б ы с т о п р о ц е н т н о в ы г о д н о п о у ч а с т в о в а т ь в т а к и х т о р г а х . Д а ж е с в о и н е б о л ь ш и е д е н ь г и , к о т о р ы е у н и х е с т ь , п о т р а т и т ь ч е р е з ф е д е р а л ь н ы й и н с т р у м е н т . О д н о д е л о , к о г д а о д и н р е г и о н з а к у п а е т о д н у у п а к о в к у л е к а р с т в а д л я о д н о г о п а ц и е н т а , и с о в с е м д р у г о е , к о г д а , с к а ж е м , 3 0 р е г и о н о в , у к о т о р ы х е с т ь т а к и е п а ц и е н т ы , у с л о в н о о б ъ е д и н я ю т с в о и р е с у р с ы и в м е с т е в ы х о д я т н а з а к у п к у . Т о г д а т а м б у д е т с о в е р ш е н н о д р у г а я ц е н а и б о л е е л о я л ь н ы е у с л о в и я . М ы г о в о р и м о б э т о м п о с т о я н н о . Н о , к с о ж а л е н и ю , п о к а р е г и о н ы с а м о с т о я т е л ь н о о б ъ е д и н я т ь с я н е т о р о п я т с я . В к о н ц е ф е в р а л я п р о й д е т о ч е р е д н о й ф о р у м п о о р ф а н н ы м з а б о л е в а н и я м , и м ы с н о в а б у д е м о б с у ж д а т ь э т у т е м у . Н а д е ю с ь , р е ш е н и е в к о н ц е к о н ц о в б у д е т н а й д е н о .

Кстати

Самые дорогие лекарства для орфанных пациентов: