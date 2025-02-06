Почему важно решить проблему с передачей лекарств

Препарат за 25 миллионов рублей не смогли отдать пациенту в другом регионе
В сложном деле пришлось разбираться Челябинскому арбитражному суду, куда поступили встречные иски по поводу поставки лекарства стоимостью в 25,5 миллиона рублей. Заказавший его Минздрав региона попросил аннулировать контракт в связи со смертью нуждавшегося в лекарстве пациента. Поставщик в свою очередь заявил, что обязательства выполнил и требовал от ведомства полной оплаты.
Предыстория такая: областной Минздрав заключил с московской компанией госконтракт на поставку 117 упаковок зарубежного препарата для пациента, страдавшего редким заболеванием - "мышечная дистрофия Дюшенна". Поставщик доставил лекарство на областной аптечный склад, где в течение 20 дней должны были проверить его качество и подписать акт о приемке. Однако пациент умер, и препарат остался невостребованным.
С этого момента между заказчиком и поставщиком начался спор: Минздрав предложил расторгнуть контракт по соглашению сторон и вернуть лекарство. А компания ответила, что согласится на это, только если ей официально разрешат передать его другому пациенту.
Поясним: незарегистрированные в России лекарства могут приобретаться за рубежом только с разрешения органов власти - для нужд конкретных пациентов. За самовольную перепродажу такого лекарства компании грозили бы крупные неприятности.
В Челябинской области пациентов, нуждавшихся в таком лекарстве, не нашлось. В профильном департаменте Минздрава России на вопрос, есть ли такие пациенты в других регионах, ответили, что передача данного препарата "действующим законодательством не урегулирована".
Стороны зашли в тупик и отправились в суд, который принял сторону поставщика, исполнившего свои обязательства в срок и в полном объеме. Суд решил, что лекарство должны были принять, оплатить и лишь после этого решать его дальнейшую судьбу.
Практика передачи дорогостоящих медикаментов из одного региона в другой существует. Есть нормативные акты Минздрава и правительства, регламентирующие порядок переуступки излишков и перераспределения препаратов. Утвердило правительство и порядок переуступки излишков редких лекарств из одного медучреждения в другие.
"Сама по себе возможность передачи незарегистрированных в России лекарств другим получателям не исключена. И отсутствие такого порядка в отношении медикамента, ставшего предметом судебного спора, не является обстоятельством непреодолимой силы", - резюмировали в арбитраже.
В итоге суд взыскал в пользу поставщика стоимость лекарства (около 25 млн руб.) плюс пени за просрочку его оплаты и госпошлину, всего 27 миллионов. С передачей лекарств пациентам в другие регионы остаются серьезные нерешенные проблемы
В Минздраве уже обжаловали это решение в апелляционной инстанции. А пока суд да дело, начали поиск нуждающихся в редком лекарстве в других регионах.
Для скончавшегося пациента купленный препарат был жизненно необходим - он принимал его непрерывно, - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства. - Поэтому запасы поддерживались в необходимом количестве. Оставшееся невостребованным будет передано нуждающимся. Поиски пациентов уже организованы.
Мнение
Почему лечение орфанных больных такое дорогое
Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов:
Лекарственные препараты для лечения большинства орфанных заболеваний очень дорогие. Многих это удивляет, порой возмущает: как это возможно, что лечение обходится в миллионы, иногда десятки миллионов рублей. Но, к сожалению, с такой же ситуацией сталкиваются врачи и пациенты и в других странах. Орфанные (редкие) заболевания потому так и называются, что встречаются у небольшого числа пациентов, то есть спрос на препараты для их лечения ограничен. Иногда, как это произошло в Челябинской области, на весь регион зарегистрирован только один пациент с конкретной патологией. Но современные лекарства создаются на основе дорогостоящих биотехнологий, их вывод на рынок наукоемок и очень затратен, а вложения окупаются долго с учетом того, что количество пациентов в каждой нозологии сравнительно невелико по всему миру. Отсюда такая высокая цена препаратов. Но важно понимать, что они не только жизнеспасающие, но действительно меняют качество жизни людей, имеющих редкие диагнозы. Если препарат закуплен в рамках средств федерального бюджета, то проблем с перераспределением между регионами нет. Более сложная ситуация, когда сам регион покупает препарат, тогда и возникают случаи, подобные челябинскому. Но, полагаю, всегда можно найти выход и урегулировать вопрос в досудебном порядке.
Совет эксперта
Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований Народного фронта:
Когда лекарства закупаются на федеральном уровне, по федеральным программам, тут все плюс-минус проходит без сбоев. Как показывает наш мониторинг, в последние годы обеспечение стало лучше. Большие расходы взял на себя фонд "Круг добра", который обеспечивает терапией детей с орфанными заболеваниями, закупая для них в том числе и незарегистрированные в стране лекарства. И был расчет, что это перераспределит финансовую нагрузку и позволит регионам лучше обеспечивать лекарствами пациентов взрослого возраста. Но с перераспределением лекарств между регионами, если возникает такая необходимость (как это произошло в Челябинской области), действительно остаются нерешенные проблемы. Когда препарат закупается из регионального бюджета, передавать его пациенту из другого региона закон не позволяет. Тут есть определенный правовой тупик, даже несмотря на то, что это может быть вполне дотационный регион, у которого деньги на лекарственные программы появились благодаря федеральным вливаниям. Федерализация закупок, и мы об этом постоянно говорим, позволила бы решить этот вопрос. И не только потому, что было бы проще перераспределять уже закупленные лекарства. Есть еще один момент, который нам как Бюро расследований Народного фронта принципиально важен. Регионы закупают лекарства по более высоким ценам. На федеральном уровне закупки крупные, и производители дают хорошие скидки. Так, кстати, работает "Круг добра". Для регионов было бы стопроцентно выгодно поучаствовать в таких торгах. Даже свои небольшие деньги, которые у них есть, потратить через федеральный инструмент. Одно дело, когда один регион закупает одну упаковку лекарства для одного пациента, и совсем другое, когда, скажем, 30 регионов, у которых есть такие пациенты, условно объединяют свои ресурсы и вместе выходят на закупку. Тогда там будет совершенно другая цена и более лояльные условия. Мы говорим об этом постоянно. Но, к сожалению, пока регионы самостоятельно объединяться не торопятся. В конце февраля пройдет очередной форум по орфанным заболеваниям, и мы снова будем обсуждать эту тему. Надеюсь, решение в конце концов будет найдено.
Кстати
Самые дорогие лекарства для орфанных пациентов:
- "Элевидис" для лечения мышечной дистрофии Дюшенна - вводится однократно, стоит свыше $3 млн.
- "Золгенсма" для лечения СМА (спинально-мышечной атрофии) - требуется одна инъекция, стоит около $1 млн.
- "Эладокаген экзупарвовек" для лечения дефицита декарбоксилазы ароматических аминокислот - один укол обходится в сумму более $3 млн.