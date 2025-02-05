Физиолог предупредил, чем опасны «дофаминовые прыжки»

В Сети активно обсуждают "дофаминовые прыжки", с помощью которых якобы можно улучшить свое настроение и похудеть. Вместе с экспертом разбираемся, насколько действенны такие упражнения и к каким последствиям для здоровья они приводят.

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Допрыгались?

Новый фитнес-тренд на "дофаминовые прыжки" стремительно распространяется среди россиянок. Предполагается, что методика не только стимулирует выработку гормона дофамина, но и позволяет эффективнее избавляться от лишнего веса и отечности, подчеркивает ее автор, цифровой психолог Юлия Бошина.

« Р а б о т а ю т с р а з у в с е м ы ш ц ы , о с у щ е с т в о в а н и и к о т о р ы х в ы д а ж е н е п о д о з р е в а л и , и х у д е е т с р а з у в с е т е л о . В ы с л е г к о с т ь ю т е р я е т е с а н т и м е т р ы с н о г , ж и в о т а и р у к . В ы а к т и в и р у е т е д о ф а м и н , ч т о д а е т н е в е р о я т н ы й з а р я д э н е р г и и , п о з и т и в а и у д о в о л ь с т в и я . О н ( г о р м о н . – П р и м . р е д . ) с н и ж а е т у р о в е н ь к о р т и з о л а , и в а с н е т я н е т н а с л а д к о е и з а е д а н и е с т р е с с а » .

Чтобы добиться результата, необходимо строго придерживаться техники: прыгать без обуви и, приземляясь, мягко ударять большими пальцами ног об пол – только таким образом получится воздействовать на "точку" дофамина. Для удобства рекомендуется стоять перед зеркалом и тем самым контролировать положение тела в пространстве. Также нелишним будет включить музыку – она задаст движениям ритм.

Выполнять упражнения следует с обязательными "выходными", по системе "пять/два" или "шесть/один". В день на них должно уходить не более 4-7 минут в первые две недели, а уже после – постепенно увеличивать интервалы до 15 минут.

К марафону "дофаминовых прыжков" присоединились многие женщины – своими успехами они активно делятся в соцсетях, регулярно выкладывая видеоотчеты. В частности, одна пользовательница, которая придерживалась методики два месяца, рассказала, что она дает свои плоды и "очень заряжает".

« Н а б л ю д а я з а с в о и м о р г а н и з м о м , м о г у с к а з а т ь , ч т о з а м е с я ц в ы н о с л и в о с т ь 1 0 0 % п о в ы с и л а с ь , н о г и с т а л и р е л ь е ф н е е , н а с т р о е н и е у л у ч ш и л о с ь , л и м ф а р а б о т а е т к о л о с с а л ь н о » , — п о д е л и л а с ь в С е т и д р у г а я .

В то же время находятся и те, кому активность навредила. По словам одной из девушек, прыжки спровоцировали у нее воспаление связок. Среди прочих жалоб женщин, практиковавших упражнения, – трещина в стопе, отек лодыжки, опухоль голеностопа.

« Я п р ы г а л а 5 д н е й . Н а 6 - й з а б о л е л о к о л е н о . Л е ч у у ж е 1 0 - й д е н ь ! В ч е р а н е м о г л а с п у с т и т ь с я с о с т у п е н е к – т а к а я б ы л а а д с к а я б о л ь ! »

В ответ на недовольство пользовательниц в Сети начали убеждать их в том, что они попросту нарушили технику и выбрали неправильную точку опоры для прыжков.

Не лучше других упражнений?

Методика "дофаминовых прыжков" не превосходит по эффективности прочие виды физической нагрузки. К тому же ее польза не подтверждена научными исследованиями, заявил в разговоре с Москвой 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

« В ы р а б о т к е д о ф а м и н а с п о с о б с т в у е т л ю б а я у с и л е н н а я д в и г а т е л ь н а я а к т и в н о с т ь и о к а з ы в а е т т е ж е э л е м е н т ы в о з д е й с т в и я н а д о ф а м и н о в ы е р е ц е п т о р ы , к а к и п р е д л о ж е н н а я т е х н и к а . П р о и з в о д и т с я л и п р и е е в ы п о л н е н и и б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о г о р м о н а , ч е м п р и к л а с с и ч е с к и х з а н я т и я х с п о р т о м ? Н е и з в е с т н о . Н о с т а к и м у с п е х о м " д о ф а м и н о в о й " м о ж н о н а з в а т ь в с ю в ы с о к о и н т е н с и в н у ю н а г р у з к у » .

Кроме того, неоднозначны упражнения и с точки зрения безопасности для здоровья. По словам эксперта, они принадлежат к типу ударных, то есть при их выполнении необходимо "бить" пальцами об пол, что дает повышенную нагрузку на стопу, которая, в свою очередь, распространяется выше по телу. Из-за этого возрастает риск получить травму коленей, тазобедренного и поясничного отделов.

« А п р е д с т а в ь т е , н а с к о л ь к о у в е л и ч и в а е т с я н а г р у з к а н а с в я з о ч н ы й а п п а р а т с т о п ы , к о т о р у ю н а ч и н а е т ч е л о в е к п о с л е д л и т е л ь н о г о п е р и о д а г и п о д и н а м и и ( с н и ж е н и е с и л ы м ы ш ц и з - з а с и д я ч е г о о б р а з а ж и з н и и о г р а н и ч е н н о й д в и г а т е л ь н о й а к т и в н о с т и . – П р и м . р е д . ) и в с л у ч а е , е с л и о н о б л а д а е т л и ш н и м в е с о м » , — д о б а в и л С к р и п н и к .

Потому избегать "дофаминовых прыжков" рекомендуется людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, особенно локализованными в суставах нижних конечностей и поясничных позвонках, указал эксперт. Также это противопоказано при проблемах с кардиореспираторной и нервной системами и при беременности.

В остальных же случаях методика, как и любая регулярная двигательная активность, может способствовать снижению лишнего веса, улучшению эмоционального состояния и ускорению метаболических процессов. Главное – входить в процесс плавно, начиная с 2–3 повторений для корректной физиологической адаптации. При этом важно также учитывать настроение, уровень стресса: например, при недосыпе нагрузку лучше снижать, подытожил Скрипник.