Эксперт рассказал, опасны ли консервы с Кубани

Консервы от официальных производителей, привезенные с Кубани, не представляют никакой опасности, рассказал perm.aif.ru заслуженный спасатель РФ Алексей Дударев. По его словам, всю продукцию тщательно проверяют.

Н и о д н а з а р а ж е н н а я р ы б а в к о н с е р в ы н е п о п а д е т , — п о д ч е р к н у л Д у д а р е в .

Он отметил, что комбинаты, которые занимаются промышленным ловом, совместно с лабораториями регулярно ведут отбор проб в тех местах, где идет лов. В общей сложности лаборанты, по данным Роспотребнадзора, провели уже свыше 866 исследований. По их результатам несоответствий гигиеническим нормативам не обнаружили.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю ранее заявило, что шпроты поддерживают здоровье сосудов и предотвращают образование тромбов. Это связано с содержащимся в них омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.