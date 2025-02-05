Генетик рассказал, какие виды рака можно получить по наследству

Иногда раком заболевают несколько поколений в одной семье. Причины могут быть разными, но одна из главных - наследственный фактор. Какие виды рака могут передаваться по наследству и что с этим делать, "РГ" рассказала ведущий эксперт по генетике лаборатории "Гемотест" Елена Корчагина.

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Как зарождается опухоль

Ежедневно в организме человека обновляется больше 300 млрд клеток. В процессе деления и развития в их ДНК часто происходят поломки. В большинстве случаев клетка "ремонтирует" их самостоятельно, а если это сделать не получается, ее уничтожает иммунная система. Но порой такие клетки со сломанным внутренним механизмом и сбитыми биологическими программами выживают. Они начинают бесконтрольно делиться и формируют злокачественную опухоль, которая разрастается и уничтожает здоровые ткани.

Почему рак возникает у молодых

Чаще всего такие поломки случаются спорадически (случайно), но в 5-10% случаев рак обусловлен наследственным фактором. Это значит, что у человека изначально были мутации в генах, которые способствовали появлению раковых клеток. Если рак, возникший из-за случайной поломки, развивается, как правило, у пожилых людей, у которых за долгую жизнь накопилось большое количество поломок в ДНК клеток и снижен иммунитет, то наследственный рак может возникнуть у людей молодого возраста, подростков, детей.

« Г е н е т и ч е с к и е п о л о м к и п е р е д а ю т с я о т р о д и т е л е й к д е т я м . В н е ш н е э т а о с о б е н н о с т ь н и к а к н е п р о я в л я е т с я , н о т а к и е м у т а ц и и з н а ч и т е л ь н о - и н о г д а в н е с к о л ь к о р а з - п о в ы ш а ю т р и с к р а з в и т и я о н к о л о г и ч е с к о г о з а б о л е в а н и я . В с о ч е т а н и и с л ю б ы м с о п у т с т в у ю щ и м ф а к т о р о м ( к у р е н и е , ч а с т о е о б л у ч е н и е у л ь т р а ф и о л е т о м , р е г у л я р н ы й к о н т а к т с к а н ц е р о г е н н ы м и в е щ е с т в а м и , с б о й и м м у н и т е т а ) у ч е л о в е к а н а ч и н а ю т ф о р м и р о в а т ь с я р а к о в ы е к л е т к и и р а з р а с т а т ь с я в о п у х о л ь » , — п о я с н и л а Елена Корчагина.

Какие виды рака связаны с мутациями

Ученым известно несколько десятков генов, связанных с наследственными формами рака. Лучше всего изучены гены BRCA1 и BRCA2. В норме они должны контролировать рост клеток и устранять поломки в ДНК. Но при определенных мутациях они не могут нормально выполнять свою функцию. У носителей таких мутаций значительно повышается риск рака молочной железы, а также желудка, яичников, поджелудочной железы, простаты.

Еще один ген, связанный с развитием наследственных форм рака, называется KRAS. Он тоже участвует в регуляции деления клеток. Поломки в этом гене повышают вероятность развития опухолей поджелудочной железы, колоректального рака и немелкоклеточного рака легких.

Рак кишечника также может быть следствием наследственного синдрома Линча. Он связан с мутациями в генах MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. Склонность к образованию полипов в кишечнике, которые повышают вероятность развития онкологического заболевания, также вызывают поломки в гене APC.

Мутации гена RET дают предрасположенность к медуллярному раку щитовидной железы, надпочечников и паращитовидных желез. А неправильная работа гена TP53 может привести к раку мозга, костей, молочной железы.

В каком возрасте возникает «наследственный» рак

« Т а к и е о н к о л о г и ч е с к и е з а б о л е в а н и я , к а к п р а в и л о , п р о я в л я ю т с я д о в о л ь н о р а н о - в 3 0 - 4 0 л е т . О п у х о л и н е р е д к о б ы в а ю т о ч е н ь а г р е с с и в н ы м и и п л о х о р е а г и р у ю т н а т е р а п и ю . Е с л и в с е м ь е б ы л и с л у ч а и о н к о л о г и ч е с к и х з а б о л е в а н и й у л ю д е й м о л о д о г о и л и с р е д н е г о в о з р а с т а , в ы с о к а в е р о я т н о с т ь , ч т о о н и б ы л и о б у с л о в л е н ы г е н е т и ч е с к и . И б л и ж а й ш и е р о д с т в е н н и к и т а к и х п а ц и е н т о в п о п а д а ю т в г р у п п у р и с к а п о о н к о л о г и ч е с к и м з а б о л е в а н и я м » , — о б ъ я с н я е т Корчагина.

Как можно оценить степень риска и что делать, если обнаружен «поврежденный» ген

Сейчас у врачей есть возможность выявить такие поломки в генах с помощью анализов. Генетические исследования позволяют обнаружить онкогенные мутации.