Правда ли, что антибиотики могут привести к внезапной смерти

Антибиотики, спасающие миллионы жизней, в некоторых случаях могут убить, при чём внезапно. Из-за некоторых препаратов у человека может просто остановиться сердце. Это случается крайне редко, но тем не менее. Также в некоторых случаях лекарства могут стать причиной сепсиса. Подробнее об этом рассказала врач.

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Против чего антибиотики бессильны

Терапевт Наталья Леонтьева подчеркнула в беседе с RuNews24.ru, что антибиотики борются только с бактериями. От вирусов (гриппа или ОРВИ), грибков и паразитов они бесполезны.

Но даже при бактериальных инфекциях надо верно подбирать препарат и его дозировку. А сделать это может только врач.

Может ли антибиотик привести к смерти

Если коротко, да, но в крайне редких случаях. Например, из-за препарата у человека может случиться анафилактический шок. Это самая опасная аллергическая реакция. Развивается за считанные минуты после приема лекарства.

Могут развиться и другие тяжелые состояния: синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз, предупредила терапевт. Это аллергические реакции, при которых поражаются слизистые, сильно отслаивается кожа и образуются болезненные пузыри на теле, похожие на ожоги.

Осложнения при неправильном приеме

Антибиотики нарушают баланс кишечной микрофлоры. В тяжелых случаях это приводит к псевдомембранозному колиту — воспалению толстой кишки. Особенно опасно для ослабленных пациентов.

Из-за некоторых антибиотиков может нарушиться сердечный ритм. Это состояние опасно, в крайнем случае всё может закончиться внезапной смертью, добавила специалист. Особенно осторожными нужно быть людям, предрасположенными к аритмиям.

При неправильном назначении или тяжелой инфекции возможен сепсис — опасная для жизни реакция организма на инфекцию, которая может привести к отказу органов и смерти.

Ранее телеведущая Сабина Пантус, известная по шоу «На самом деле» на Первом канале, призналась, что принимала антибиотики в попытке вылечить ангину. В реальности у неё был рак.