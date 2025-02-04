Число случаев госпитализации с коронавирусом увеличилось

В России за прошедшую неделю количество случаев госпитализации с коронавирусом возросло на 3,4%, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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« З а п я т у ю н е д е л ю 2 0 2 5 г о д а ( с 2 7 я н в а р я п о 2 ф е в р а л я ) в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и : к о л и ч е с т в о г о с п и т а л и з а ц и й з а н е д е л ю с о с т а в и л о 1 т ы с . 1 1 2 ч е л о в е к , и у в е л и ч и л о с ь в с р а в н е н и и с п р е д ш е с т в у ю щ е й н е д е л е й н а 3 , 4 % . < … > П о к а з а т е л ь з а б о л е в а е м о с т и н о в о й к о р о н а в и р у с н о й и н ф е к ц и е й з а п р о ш е д ш у ю н е д е л ю н а 1 0 0 т ы с . н а с е л е н и я с о с т а в и л 5 , 4 6 , и с н и з и л с я в с р а в н е н и и с п р е д ы д у щ е й н е д е л е й н а 2 , 8 % » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Как уточняется, выздоровели 9 тыс. 246 человек, умерли за неделю 20 заболевших.