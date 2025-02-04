Число случаев госпитализации с коронавирусом увеличилось

Число случаев госпитализации с коронавирусом в РФ увеличилось за неделю на 3,4%
В России за прошедшую неделю количество случаев госпитализации с коронавирусом возросло на 3,4%, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За пятую неделю 2025 года (с 27 января по 2 февраля) в Российской Федерации: количество госпитализаций за неделю составило 1 тыс. 112 человек, и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 3,4%. <…> Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,46, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 2,8%», – говорится в сообщении.
Как уточняется, выздоровели 9 тыс. 246 человек, умерли за неделю 20 заболевших.