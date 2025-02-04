Врач провел сложнейшую микрохирургическую операцию бойцу СВО

В Амурской области провели сложнейшую микрохирургическую операцию, в ходе которой извлекли из спины бойца СВО осколки. Об этом сообщает Минздрав Амурской области.

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34-летний житель Приамурья в зоне Спецоперации служит с 2022 года. Летом 2024 года его ранило осколкам снаряда во время обстрела. В Майкопском гарнизонном военном госпитале ему сделал уколы, перевязки и дали таблетки.

« О д н а к о о п е р а ц и ю п р о в е с т и н е с м о г л и и з - з а о т с у т с т в и я н е о б х о д и м о г о о б о р у д о в а н и я и б л и з о с т и с н а р я д а к н е р в а м » , — р а с с к а з а л в о е н н о с л у ж а щ и й .

Осколки, оставшиеся в мышцах, доставляли мужчине боли. Тогда, оказавшись в отпуске, он обратился в Благовещенскую городскую поликлинику №2. Там его обследовали, провели компьютерную томографию. А затем госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

Операцию провел микрохирург Закарик Тазаян. Он успешно удалил осколки. По словам специалиста, операция была малоинвазивная.

« О б а ф р а г м е н т а н а х о д и л и с ь б л и з к о д р у г к д р у г у в п р а в о й л о п а т о ч н о й о б л а с т и , г л у б о к о в т к а н я х , п о ч т и н а г р а н и ц е м ы ш ц ы и к о с т и . О п е р а ц и ю п р о в о д и л и п о д к о н т р о л е м р е н т г е н - а п п а р а т а ч е р е з н е б о л ь ш и е р а з р е з ы 1 , 5 - 2 с м . Б л а г о д а р я э т о м у у д а л о с ь у с п е ш н о и з в л е ч ь о с к о л к и , н е с м о т р я н а б л и з о с т ь с о с у д о в и н е р в о в » , — о б ъ я с н и л д о к т о р .

Примерно на 12-й день уже снимут швы. Полное заживление и возвращение к обычной жизни - через пару-тройку недель. Прооперированный амурчанин планирует вернуться на военную службу. К слову, за прошлый год в этой больнице участникам СВО провели 15 операций.