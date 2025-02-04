Врач провел сложнейшую микрохирургическую операцию бойцу СВО

Амурский врач провел сложнейшую операцию бойцу СВО
В Амурской области провели сложнейшую микрохирургическую операцию, в ходе которой извлекли из спины бойца СВО осколки. Об этом сообщает Минздрав Амурской области.
34-летний житель Приамурья в зоне Спецоперации служит с 2022 года. Летом 2024 года его ранило осколкам снаряда во время обстрела. В Майкопском гарнизонном военном госпитале ему сделал уколы, перевязки и дали таблетки.
«Однако операцию провести не смогли из-за отсутствия необходимого оборудования и близости снаряда к нервам», — рассказал военнослужащий.
Осколки, оставшиеся в мышцах, доставляли мужчине боли. Тогда, оказавшись в отпуске, он обратился в Благовещенскую городскую поликлинику №2. Там его обследовали, провели компьютерную томографию. А затем госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу.
Операцию провел микрохирург Закарик Тазаян. Он успешно удалил осколки. По словам специалиста, операция была малоинвазивная.
«Оба фрагмента находились близко друг к другу в правой лопаточной области, глубоко в тканях, почти на границе мышцы и кости. Операцию проводили под контролем рентген-аппарата через небольшие разрезы 1,5-2 см. Благодаря этому удалось успешно извлечь осколки, несмотря на близость сосудов и нервов», — объяснил доктор.
Примерно на 12-й день уже снимут швы. Полное заживление и возвращение к обычной жизни - через пару-тройку недель. Прооперированный амурчанин планирует вернуться на военную службу. К слову, за прошлый год в этой больнице участникам СВО провели 15 операций.