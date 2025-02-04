Врач ответил, кто сильнее всех ощутит рекордно высокое давление

Люди с сердечно-сосудистыми болезнями сильнее всего почувствуют изменения в атмосферном давлении, которые ожидаются в субботу, 8 февраля. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

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« О б ы ч н о , к о г д а а т м о с ф е р н о е д а в л е н и е в ы с о к о е , о р г а н и з м с а м с т а р а е т с я е г о к о м п е н с и р о в а т ь и о п у с т и т ь . У г и п е р т о н и к о в и г и п о т о н и к о в с и т у а ц и я п а р а д о к с а л ь н а я , о р г а н и з м р е а г и р у е т н е п р а в и л ь н о : у л ю д е й с г и п е р т о н и ч е с к о й б о л е з н ь ю д а в л е н и е м о ж е т п о д н я т ь с я е щ е в ы ш е , у г и п о т о н и к о в , н а о б о р о т , р е з к о у п а с т ь . Т а к ж е м о г у т п о ч у в с т в о в а т ь н е д о м о г а н и е л ю д и с д р у г и м и х р о н и ч е с к и м и з а б о л е в а н и я м и в с т а д и и о б о с т р е н и я » , — с к а з а л в р а ч .

Помимо этого, высокое давление отразится на людях с хронической усталостью. Они могут испытать слабость, сонливость, снижение трудоспособности, уточнил эксперт. Кроме того, на подобные изменения реагируют дети — они могут быть более возбужденными или, наоборот, слишком пассивными и сонными, уточнил Кондрахин. По его словам, те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем, не почувствуют влияния высокого давления.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в Москве прогнозируется рекордное атмосферное давление в пятницу, 7 февраля. По ее словам, оно составит 775 мм ртутного столба.