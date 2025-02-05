Стало известно, правда ли, что коронавирус лечили с 1970-х годов

В феврале в соцсетях начала появляться информация о том, что о коронавирусе и методах его лечения советские ученые знали еще в 1970-х годах. Это сообщение не нашло подтверждения.

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В одной из таких публикаций приводится фотография статьи из газеты, которая, как утверждается, вышла в 1976 году. В материале перечисляются средства, которые помогают бороться с вирусами.

« Б о л ь ш и н с т в о п р е п а р а т о в , п р и в е д е н н ы х в с п и с к е , с т и м у л и р у ю т в о р г а н и з м е о б р а з о в а н и е п р о т и в о в и р у с н о г о б е л к а — и н т е р ф е р о н . К о г д а п р е п а р а т ы п о в ы ш а ю т к о л и ч е с т в о и н т е р ф е р о н а , о р г а н и з м л е г ч е о т б и в а е т а т а к у в и р у с а . П р и ч е м н е в а ж н о , к а к о й э т о в и р у с , — г р и п п , п а р а г р и п п , а д е н о в и р у с , к о р о н а в и р у с , р о т а в и р у с и л и к а к о й - т о д р у г о й » , — г о в о р и т с я в с т а т ь е .

По мнению автора поста, упоминание коронавируса в старой газете свидетельствует о том, что о нем уже было известно в 1970-х годах. Судя по всему, он пришел к выводу, что о болезни, которая вызвала пандемию в 2020 году, знали еще в прошлом веке.

Газета не могла быть выпущена в 1976 году. Об этом говорят шрифт, отступы, качество печати и качество бумаги. Старые газеты выглядели по-другому. Скорее всего, эта газета вышла уже в XXI веке.

Препарат «Арбидол», упомянутый в материале, был создан в 1974 году и начал продвигаться в России с 1994 года. Он не имеет доказанной эффективности в качестве лекарства от чего-либо. Препарат «Дибазол» также не оказывает лечебного действия.

Коронавирус — это семейство вирусов, способное вызывать болезни у людей и животных. Слово «коронавирус» впервые было использовано группой вирусологов в журнале Nature в 1968 году для обозначения нового семейства вирусов.

В XX веке коронавирусы были известны как возбудители острых респираторных заболеваний человека, однако не относились к числу особо опасных вирусных инфекций. В XXI веке у семейства появились новые виды вирусов, которые способны вызывать тяжелую респираторную инфекцию. Сейчас семейство коронавирусов включает 45 видов, оно постоянно пополняется. Пандемия коронавируса в 2020 году была спровоцирована новым видом коронавируса — SARS-CoV-2.

До 2000-х годов коронавирус не привлекал внимание СМИ, заговорили о нем только после после атипичной пневмонии в Китае, выявленной в 2002-2003 годах.

Ложная информация не была обнаружена в российских СМИ. Фейк в основном распространялся в соцсетях в 2020 году.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».