Восемь человек на место: в России растет интерес к специальности «онкология»

Конкурс в ординатуру по специальности «онкология» в НМИЦ радиологии Минздрава России в 2024-2025 годах составил восемь человек на одно место. «Мы видим, как растет интерес к этой специальности среди молодежи», — рассказал «Парламентской газете» накануне 4 февраля — Всемирного дня борьбы против рака рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн.

По словам эксперта, в последние годы наше государство уделяет пристальное внимание развитию онкологической службы. Активно развивается наука, строятся инновационные центры, открываются новые направления. Активно развивается хирургия: используется роботизированная техника. Все больше выполняется малоинвазивных вмешательств, что позволяет сократить время восстановления пациента.

«Три «кита», на которых строятся практически все схемы комбинированного и комплексного лечения рака это: хирургия, лучевая терапия и лекарственное лечение (химиотерапия, гормональная терапия, таргетная и иммунотерапия), — отметил Каприн. — Эти подходы, в зависимости от конкретного случая, степени распространенности и типа опухолевого процесса применяются либо по отдельности, либо в комбинации для достижения максимально возможного результата».

Полностью интервью с Андреем Каприным читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее