Здоровье сосудов – ключ к крепкому сердцу, хорошему кровообращению и молодости кожи. Один из главных помощников в этом – витамин С. Он не только укрепляет иммунитет, но и играет решающую роль в поддержании эластичности и прочности сосудов.

Витамин С участвует в синтезе коллагена – белка, который формирует стенки сосудов и предотвращает их ломкость. Достаточное количество этого витамина помогает снизить риск развития гипертонии, атеросклероза и варикоза. К тому же он защищает сосуды от разрушительного воздействия свободных радикалов, снижая воспаление и замедляя процессы старения.

Почему организму нужны жиры и где их взять

Источниками витамина С являются цитрусовые, киви, шиповник, болгарский перец, зелень и квашенная капуста. Подробнее о пользе витамина С рассказал в своем видео врач Сергей Длин.