Три неочевидные причины частых простуд

Частые простуды и их осложнения, такие как гайморит, могут развиваться не только из-за переохлаждения и ослабленного иммунитета. Одной из возможных причин этих заболеваний являются нарушения прикуса. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра Виктория Радько.

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По ее словам, дыхание носом — это естественный процесс, который фильтрует, нагревает и увлажняет воздух. Привычка дышать через нос значительно снижает вероятность простуд и других инфекционных заболеваний. В свою очередь дыхание через рот не обеспечивает должной фильтрации воздуха, что может увеличить риск инфекций и ухудшить состояние дыхательных путей.

Н а р у ш е н и я п р и к у с а и а н а т о м и ч е с к и е о с о б е н н о с т и ч е л ю с т и ч а с т о в е д у т к с у ж е н и ю н о с о в ы х х о д о в , ч т о с о з д а е т п р е п я т с т в и я д л я н о р м а л ь н о г о н о с о в о г о д ы х а н и я . В т а к и х с л у ч а я х ч е л о в е к в ы н у ж д е н к о м п е н с и р о в а т ь э т о т п р о ц е с с р о т о в ы м д ы х а н и е м , — с к а з а л а о н а .

Эксперт назвала три нарушения, которые чаще всего способствуют простудам и гаймориту:

Открытый прикус. Верхние и нижние зубы не смыкаются в передней части, что может привести к дыханию через рот.

Верхние и нижние зубы не смыкаются в передней части, что может привести к дыханию через рот. Перекрестный прикус. Один или несколько зубов верхней челюсти находятся за зубами нижней челюсти. Это может вызывать сужение носовых ходов, что затрудняет носовое дыхание и способствует частым воспалениям гайморовых пазух.

Один или несколько зубов верхней челюсти находятся за зубами нижней челюсти. Это может вызывать сужение носовых ходов, что затрудняет носовое дыхание и способствует частым воспалениям гайморовых пазух. Генеральное сужение челюсти. При этом нарушении верхняя челюсть и зубы могут быть слишком сжаты, что снижает объем гайморовых пазух и увеличивает вероятность застойных явлений в них, что способствует развитию гайморита.

Т а к ж е с у ж е н и е в е р х н е й ч е л ю с т и и н е п р а в и л ь н о е р а с п о л о ж е н и е к о р н е й з у б о в м о г у т у м е н ь ш а т ь о б ъ е м г а й м о р о в ы х п а з у х , с о з д а в а я у с л о в и я д л я з а с т о я с л и з и . Э т о с п о с о б с т в у е т р а з в и т и ю в о с п а л е н и я п р и л ю б о м п р о с т у д н о м з а б о л е в а н и и . Т а к о й т и п г а й м о р и т а д а ж е н а з ы в а ю т « з у б н ы м » , — п о я с н и л а о н а .

Врач отметила, что сужение носовых ходов, характерное для неправильного прикуса, приводит к тому, что отек слизистой во время насморка может полностью перекрыть дыхательные пути. Это усиливает дискомфорт и вынуждает пациентов часто использовать сосудосуживающие капли, что, в свою очередь, может провоцировать пересушивание слизистой и ухудшение состояния.

Исправление прикуса не только помогает улучшить улыбку, но и решает первопричину частых воспалений гайморовых пазух.

К о р р е к ц и я п р и к у с а с п о с о б с т в у е т н о р м а л и з а ц и и в е н т и л я ц и и н о с о в о й п о л о с т и и в о с с т а н о в л е н и ю ф у н к ц и и п а з у х , ч т о , б е з у с л о в н о , б л а г о п р и я т н о в л и я е т н а о б щ е е с о с т о я н и е о р г а н и з м а , — с к а з а л а о н а .

Специалист добавила, что современные методы ортодонтического лечения, такие как использование элайнеров, позволяют комфортно исправлять прикус. Элайнеры почти незаметны, удобны в использовании и обеспечивают лечение без ощутимого дискомфорта.

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