Дело в прикусе: три неочевидные причины частых простуд
Частые простуды и их осложнения, такие как гайморит, могут развиваться не только из-за переохлаждения и ослабленного иммунитета. Одной из возможных причин этих заболеваний являются нарушения прикуса. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра Виктория Радько.
По ее словам, дыхание носом — это естественный процесс, который фильтрует, нагревает и увлажняет воздух. Привычка дышать через нос значительно снижает вероятность простуд и других инфекционных заболеваний. В свою очередь дыхание через рот не обеспечивает должной фильтрации воздуха, что может увеличить риск инфекций и ухудшить состояние дыхательных путей.
Нарушения прикуса и анатомические особенности челюсти часто ведут к сужению носовых ходов, что создает препятствия для нормального носового дыхания. В таких случаях человек вынужден компенсировать этот процесс ротовым дыханием, — сказала она.
Эксперт назвала три нарушения, которые чаще всего способствуют простудам и гаймориту:
- Открытый прикус. Верхние и нижние зубы не смыкаются в передней части, что может привести к дыханию через рот.
- Перекрестный прикус. Один или несколько зубов верхней челюсти находятся за зубами нижней челюсти. Это может вызывать сужение носовых ходов, что затрудняет носовое дыхание и способствует частым воспалениям гайморовых пазух.
- Генеральное сужение челюсти. При этом нарушении верхняя челюсть и зубы могут быть слишком сжаты, что снижает объем гайморовых пазух и увеличивает вероятность застойных явлений в них, что способствует развитию гайморита.
Также сужение верхней челюсти и неправильное расположение корней зубов могут уменьшать объем гайморовых пазух, создавая условия для застоя слизи. Это способствует развитию воспаления при любом простудном заболевании. Такой тип гайморита даже называют «зубным», — пояснила она.
Врач отметила, что сужение носовых ходов, характерное для неправильного прикуса, приводит к тому, что отек слизистой во время насморка может полностью перекрыть дыхательные пути. Это усиливает дискомфорт и вынуждает пациентов часто использовать сосудосуживающие капли, что, в свою очередь, может провоцировать пересушивание слизистой и ухудшение состояния.
Исправление прикуса не только помогает улучшить улыбку, но и решает первопричину частых воспалений гайморовых пазух.
Коррекция прикуса способствует нормализации вентиляции носовой полости и восстановлению функции пазух, что, безусловно, благоприятно влияет на общее состояние организма, — сказала она.
Специалист добавила, что современные методы ортодонтического лечения, такие как использование элайнеров, позволяют комфортно исправлять прикус. Элайнеры почти незаметны, удобны в использовании и обеспечивают лечение без ощутимого дискомфорта.
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