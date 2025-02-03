Дело в прикусе: три неочевидные причины частых простуд

Частые простуды и их осложнения, такие как гайморит, могут развиваться не только из-за переохлаждения и ослабленного иммунитета. Одной из возможных причин этих заболеваний являются нарушения прикуса. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра Виктория Радько.

Три неочевидные причины частых простуд
© Вечерняя Москва

По ее словам, дыхание носом — это естественный процесс, который фильтрует, нагревает и увлажняет воздух. Привычка дышать через нос значительно снижает вероятность простуд и других инфекционных заболеваний. В свою очередь дыхание через рот не обеспечивает должной фильтрации воздуха, что может увеличить риск инфекций и ухудшить состояние дыхательных путей.

Нарушения прикуса и анатомические особенности челюсти часто ведут к сужению носовых ходов, что создает препятствия для нормального носового дыхания. В таких случаях человек вынужден компенсировать этот процесс ротовым дыханием, сказала она.

Эксперт назвала три нарушения, которые чаще всего способствуют простудам и гаймориту:

  • Открытый прикус. Верхние и нижние зубы не смыкаются в передней части, что может привести к дыханию через рот.
  • Перекрестный прикус. Один или несколько зубов верхней челюсти находятся за зубами нижней челюсти. Это может вызывать сужение носовых ходов, что затрудняет носовое дыхание и способствует частым воспалениям гайморовых пазух.
  • Генеральное сужение челюсти. При этом нарушении верхняя челюсть и зубы могут быть слишком сжаты, что снижает объем гайморовых пазух и увеличивает вероятность застойных явлений в них, что способствует развитию гайморита.
Также сужение верхней челюсти и неправильное расположение корней зубов могут уменьшать объем гайморовых пазух, создавая условия для застоя слизи. Это способствует развитию воспаления при любом простудном заболевании. Такой тип гайморита даже называют «зубным», пояснила она.

Врач отметила, что сужение носовых ходов, характерное для неправильного прикуса, приводит к тому, что отек слизистой во время насморка может полностью перекрыть дыхательные пути. Это усиливает дискомфорт и вынуждает пациентов часто использовать сосудосуживающие капли, что, в свою очередь, может провоцировать пересушивание слизистой и ухудшение состояния.

Исправление прикуса не только помогает улучшить улыбку, но и решает первопричину частых воспалений гайморовых пазух.

Коррекция прикуса способствует нормализации вентиляции носовой полости и восстановлению функции пазух, что, безусловно, благоприятно влияет на общее состояние организма, сказала она.

Специалист добавила, что современные методы ортодонтического лечения, такие как использование элайнеров, позволяют комфортно исправлять прикус. Элайнеры почти незаметны, удобны в использовании и обеспечивают лечение без ощутимого дискомфорта.

Ортодонтию большинство людей связывает с неправильным прикусом и проблемными зубами. На самом деле эта сфера гораздо шире. При составлении плана лечения специалисты учитывают параметры лица пациента, работают с его внешними данными. Врач — ортодонт-гнатолог Медина Шидакова рассказала «ВМ», могут ли брекеты испортить лицо и как это предотвратить.

Новости медицины